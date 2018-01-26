媒体：网宿科技月涨近40% 腾讯入股内幕信息疑泄露

传腾讯入股网宿科技，后者月涨近40%，内幕信息疑泄露

段倩倩

1月26日上午收盘后，网宿科技（300017.SZ）的股东收到了一个大利好，媒体报道称腾讯近期将以10%的股份入股网宿科技，以网宿目前324.32亿元人民币的市值计算，腾讯此次投入资金超过30亿元人民币。

网宿科技以第三方CDN服务为主营业务，2009年登陆创业板，是A股市场“互联网加速服务第一股”。早期三大门户网站网易、新浪、搜狐，及后来的互联网巨头BAT，均曾是网宿科技客户。上市后网宿科技也为投资者交上了靓丽的业绩，分析师纷纷喊出千亿市值的口号。

但昔日的合作伙伴很快变为竞争对手。财大气粗的BAT开始涉足云领域，并发起了价格战。网宿科技市场份额骤然缩小，营收、净利润等财务数据从2016年开始增速下滑，到2017年已是不断下跌。网宿科技发布的2017年业绩预告显示，归属于上市公司股东净利润同比去年下降约40.02%至32.02%。

BAT中，以阿里巴巴进军云业务最早。关于云业务最早也最出名的争端始自2010年，在当年的中国（深圳）IT领袖峰会上，BAT三位掌门人李彦宏、马云和马化腾分别谈了自己对云计算的看法。李彦宏表示云计算其实就是新瓶装旧酒，没有新东西；马化腾则认为云计算是一个比较超前的概念，他同意未来云计算拥有很大的想象空间，但认为现在还为时过早，要过几百年、一千年后才确实有可能实现；马云则表示对云计算充满了信心，充满了希望，称云计算是阿里找到的新矿产。

谁站对了赛道不言而喻，目前阿里巴巴在国内云业务市场一家独大。研究机构IDC在2017年11月发布的公共云IaaS报告称，阿里云在国内占近半份额，为47.6%，腾讯云位居第二，为9.6%。长期关注云服务的市场研究机构Gartner2017年发布的报告显示，2016年全球营收排前三的云计算厂商分别为亚马逊AWS、微软云和阿里云，阿里云也是国内唯一一家进入全球营收前6名的云服务提供商。

腾讯对网宿科技的入股，被认为是制衡阿里巴巴云业务的重要举措。公开资料显示，网宿第一大股东、网宿科技创始人陈宝珍持有公司17.41%股份，第二大股东、网宿科技董事长刘成彦持有公司11.98%股份，其他股东的持股比例在1%左右。这也意味着腾讯将成为网宿科技的前三大股东之一。

在被BAT抢走市场的这两年，网宿科技的投资者也经历了股价的跌跌不休。2016年7月28日，网宿科技总市值为596.95亿元，到今时今日，网宿科技市值仅为324.32亿元，比之巅峰时期近乎腰斩。

腾讯的入股对投资者来说堪称雪中送炭，目前网宿科技股票紧急停牌。相似的一幕两个月前曾经发生过，2017年12月08日11时左右，媒体报道了腾讯重金入股永辉超市超级物种的消息，永辉超市股价瞬间飙升至涨停至9.78元，并于午后紧急停牌。2017年12月18日永辉超市复牌，确定了腾讯入股的消息，1月26日，永辉超市股价以11.51元的价格开盘，较之去年12月8日的8.89元的开盘价上涨了近30%。

但另外一个问题是，上市公司的投融资属于内幕消息。一个值得注意的细节是，网宿科技股票2017年12月25日起一路飘红，尽管公司在后来发布了利空的业绩下滑预告，但截至今日上午停牌，网宿科技股票停于13.36元的高位，一个月左右上涨了约40%，明显跑赢大盘。在这之中是否有内幕信息提前泄露？记者1月26日致电网宿科技，但并未能与公司取得联系。