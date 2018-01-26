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空中开机年底或可享4G速度 上网体验成航企竞争焦点

空中开机年底或可享4G速度 上网体验成航企竞争焦点
2018年01月26日 04:45 每日经济新闻
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　每经记者 李少婷 北京摄影报道 每经编辑 张海妮

　　“‘欢迎开机’，却只能龟速上网”，这一尴尬的局面如今有了救星。

　　2018年1月23日，国防科工局发布消息称，我国首颗高通量通信卫星实践十三号（也称中星十六号）正式交付投入使用，这是首次在我国通信卫星上应用Ka频段宽带技术，标志着我国卫星通信进入高通量时代。

　　不过，据联通航美网络有限公司（以下简称联通航美）总经理郭曼介绍，由于尚未取得全部许可，空中体验4G速度最早也要等到2018年四季度，随后航空WiFi产业链将逐步被撬动。

　　“机上4G”最早在今年底可体验

　　自民航局2018年1月16日发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》，各大航企如百舸争流，在开机竞速大赛中你超我赶。

　　郭曼对此深有感触，“手机开放的当天，跟我合作的航空公司给我打电话，说你要做好准备啊，手机可能很快就要开通了，结果当天晚上就开通了。”

　　不过，由于目前应用的是Ku频段宽带技术，带宽并不理想，因此网速体验欠佳，被认为是回到了互联网初期速度。而随着“实践十三号”正式交付使用，网速问题的解决有望加快解决。

　　根据国防科工局官网介绍，中星16号通信总容量达20Gbps，超过了我国已研制发射的通信卫星容量总和。2018年1月25日下午，郭曼向包括《每日经济新闻》等媒体记者介绍，基于Ka频段，国内基础通信运营商能够提供下行120Mbps、上行12Mbps的机载卫星通信能力，相较于基于Ku频段的上行1Mbps、下行5Mbps的通信能力大大提高。

　　中国联通携手中国卫通和多家设备厂商，成为国内首家能够同时运营Ku和Ka频段卫星通信链路的基础电信运营商。“中国联通方案做得比较快，当然，我们也欢迎其他运营商洽谈合作。”中星16号运营方中国卫通相关人士表示。

　　据联通航美副总经理周宏介绍，预计于今年8月份左右取得适航许可，向航空公司提供安装Ku/Ka双板天线，并以此向航空旅客提供航空互联网服务，而2018年内保守估计可改装5架飞机，2019年可改装飞机50架左右。

　　“别看数量少，但意义非凡。”周宏介绍道，2018年内5架飞机改装完，将实现中国自有的民航安装队伍，为后期改装工作的效率提升提供经验，也会带动整个航空WiFi产业链，促使Ka卫星商用的新型商业模式出现。

　　卫星通信流量成本快速下降

　　“Ka卫星80%多是用于航空的。”郭曼向《每日经济新闻》记者介绍，改造一架飞机的成本大约在300万元左右，仍是不小的花费。而设备的埋单，联通航美提供多套解决方案，可以是航企买断，也可以是由联通航美埋单。

　　“目前Ku的条件下，航空公司即使收费都不挣钱，Ku流量成本太高。”郭曼认为，航空WiFi产业的发展前途依赖于流量成本的快速下降，显然基于Ka频段的卫星通信技术更具优势。

　　对于日后Ka频段卫星通信的流量费用，郭曼表示随着更多卫星“上天”，费用将越来越低。郭曼介绍，目前中星16号主要覆盖东部，而2019年还将发射基于Ka频段主要覆盖西部的带宽为18G的卫星，2020年将发射同样基于Ka频段的带宽为300G的卫星。

　　有了“4G网速”的机上互联网系统，费用由航企承担还是乘客分担亦在业内有着不同的看法。郭曼对此也比较矛盾：一方面联通航美的愿景是为大家提供免费的客舱互联网，但另一方面郭曼也指出目前收费模式更利于产业健康发展。“现在资源还是比较稀缺，成本还是比较高。”郭曼表示，随着卫星容量的不断扩大，未来流量费用将比4G资费还要便宜，航空WiFi就更像是航企为乘客提供的附加服务，但现在仍需通过付费模式来保证体验效果。

卫星通信4G
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