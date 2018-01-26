小米 OPPO vivo 集体反对博通收购高通

沈怡然 任航

半导体行业巨头博通（Broadcom.ltd）拟斥资超1000亿美元收购另一大巨头高通（QCOM）一案仍在发酵之中。如果收购成功，这将成为半导体行业历史上的最大并购案，新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的全球第三大芯片制造商。

但合并交易案尚未达成，近日，三家来自中国的智能手机制造商以反对者的身份公开表态，他们分别是广州欧珀移动通信有限公司（简称OPPO）、维沃移动通信有限公司（简称vivo）和北京小米科技有限责任公司（简称小米）。

经济观察报记者就此分别向该三家企业进行求证，截至发稿，vivo方面称，该报道中所谈到的信息是没问题的；OPPO方面称该报道上的消息并非由官方口径发出；北京小米科技有限责任公司目前尚未对上述消息做出回应。

针对此案的反垄断调查也箭在弦上。

目前美国联邦贸易委员会对该交易的反垄断审查已开启，1月19日，博通发布一份声明称收到FTC的反垄断审查。而针对博通的收购邀约，高通发给股东的一份声明中强调目前博通收购行为可能存在监管问题。希望在3月6日的公司年年会中再次拒绝博通的收购要求，否则博通股东将完全取代高通的董事会。

2017年11月，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上答记者问时回应，从目前我们掌握的资料来看，高通和博通交易尚处在磋商的阶段。根据中国《反垄断法》的相关规定，交易一旦达成，如果满足法定的条件，应该向商务部申报经营者集中审查。

高峰表示，商务部开展经营者集中的反垄断审查，从立案到最后做出决定，有严格的法定程序和评判标准，包括审查的时间。

就中国智能手机制造商的反对态度，记者向商务部新闻处询问，对方称根据流程无法具体对企业的态度作出回应。

自收购邀约发出以来，双方股价迅速飙升，市值正在一点点逼近。截至记者发稿，两者市值仅相差2亿美元。

反对有效吗？

根据《华尔街日报》报道，OPPO、vivo表示若博通成功以1300亿美元并购高通，担心未来博通可能会提高晶片价格，而且可能大幅削减高通的研发开支。同时，小米也对该并购交易保留意见。三家企业还称若并购成功可能会更换供应商。

北京市通商律师事务所合伙人万兴认为，如果博通就收购高通的交易向中国商务部提交经营者集中申报，鉴于手机制造商如小米、oppo 、vivo等在制造中需用到交易方生产的芯片，商务部可能就该项申报征求手机制造商的意见，征求意见的对象可能还包括有关部门、行业协会、本次交易方的竞争者、供应商、其他客户等。

记者就上述三家企业表反对态度一事向商务部询问，对方称无法针对个别企业的意见做出回应，但在此前已表过态。在博通收购高通的公开要约发出数天后，商务部新闻发言人高峰在新闻例会上称，坚持内外资企业一致的原则和立场不变。

从过往有关案例看，如果中国商务部对某项交易出于反垄断考虑予以禁止，即使美国、欧盟、其他国家或地区的有关机构批准，也很可能导致该项交易无法实施。万兴认为，现在中国已与欧盟、美国并称为三大反垄断司法辖区。也有一种做法是，如果商务部认为交易方提出的限制性条件建议能够减少该项交易对竞争产生的不利影响，商务部会对交易予以附条件放行，并在事后监督交易方是否履行了限制性条件的要求。根据过往案例，限制性条件有可能涉及对竞争有较大不利影响的交易方某些业务的剥离等。

至于分拆哪些业务，集邦拓墣产业研究院分析师姚嘉洋分析，根据高通在1月16日发布的一份投资者说明，博通若要调整高通晶片业务，大致上有 WIFI/BT、WIFI、RF、GPS/GNSS与NFC等业务。他认为，这些项目在国际市场具有垄断地位，同时重要性不如5G与4G/LTE，即便出售对博通整体业务不会造成太大影响。

反对者们背后

根据Counterpoint公布的数据显示，中国手机市场份额超过10%的国产手机厂商有四家，分别为OPPO、华为、vivo和小米。这四家除了华为，均在使用高通旗下的处理器。

小米所有型号的手机，包括红米系列在内，全部使用了高通骁龙系列处理器。OPPO和vivo除了两千元以下机型中的几款外，也几乎全部采用了高通骁龙系列的处理器。

根据高通公布的2017年度财务报告，近三年以来，来自OPPO和vi-vo及其各自关联公司的收入一直占高通年度总收入的10%以上。

对于这三家公司称“可能会更换供应商”一事，姚嘉洋认为不太可能完全更换供应商，尤其是手机应用处理器部分，只能尽力降低对于博通的手机应用处理器的采购比重，以降低影响。

一个解决办法是，华为可以开放原本供应内部集团的海思芯片，第一手机界研究院的孙燕飚分析。他称目前海思芯片还没有形成针对不同手机的参考设计方案，需要等华为市场稳定之后。

另一方面，在美国总统特朗普访华期间，OPPO、vivo、小米分别与高通签署了120亿美元的供应合作备忘录。姚嘉洋认为，尽管这类备忘录没有实质效力，但这件采购案背后有特朗普主导的因素。若高通成功被博通并购，这三家合作企业采取激烈的手段反制，那么美国政府的态度对此交易案的影响很关键。

支持者是谁？

反对者们究竟在反对谁？孙燕飚分析，两家公司合并背后有苹果在商业层面的支持。从三家反对者的市场情况来看，尚未完全进入美国市场，苹果在未来的一段时间会是他们共同的竞争对手。

就此，姚嘉洋称，就苹果的立场来说，两家供应商合并，自身确实有反对的理由。苹果、博通与高通都是美国公司，有一种可能是，美国政府会私下处理这三家公司的供应价格关系。

然而，苹果并没有公开对此表示反对。据外媒报道，有业内人士认为，苹果的这种态度有一种可能原因，就是博通收购高通会给苹果节约数亿美元的授权费用，同时给苹果在智能手机市场的竞争对手造成风险。

2017年1月，美国联邦贸易委员会称高通强迫苹果使用其基带芯片以收取更高的专利使用费。后苹果对高通发起了专利诉讼并索赔10亿美元。随之高通反诉。4月底，针对高通反诉，苹果联合其供应商停止向高通支付专利使用费用。7月，高通再次起诉苹果称六项专利权被侵犯。

直到11月2日，高通发布了四季度财报，净利润比去年同期的16亿美元下滑89%，技术授权集团第四财季营收为12.13亿美元，比去年同期的18.85亿美元下滑36%。

在公布财报4天后，高通收到了博通发起的收购邀约。此双方分别是苹果的wifi芯片供应商和LTE芯片供应商，孙燕飚认为，从业务关系来看，第一个提出反对的应该是苹果。但从公开资料来看，发起收购至今，苹果并未在公开表示对该交易案的反对意见，并仍在继续和高通的专利权官司。

就在高通收到博通收购邀约的前一天，博通公告称将一直位于新加坡的总部基地迁回美国。回归美国制造是特朗普在大选的时候就主张的重要政策方向，一个月后，美国参议院通过31年来最重大的税法改案。这意味着博通每年200亿美元的营收，将成为给美国经济带来正面影响力的有效例证。