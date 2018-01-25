工信部征求意见 虚拟运营商迎“正名”

新京报讯 （记者马婧）1月24日起，工信部研究起草的《关于移动通信转售业务正式商用的通告（征求意见稿）》[以下简称《通告（征求意见稿）》]在工信部网站面向全社会公示30天。

《通告（征求意见稿）》，明确了民营企业、国有企业以及外商投资企业可依法依规申请经营移动通信转售业务，提出了企业申请、试点衔接、号码分配、批发价格等政策保障，以及网络与信息安全、用户权益保护等监管要求。

下一步，工业和信息化部将持续支持和引导民间资本进入电信领域，进一步鼓励商业模式和服务创新，加强市场和网络信息安全监管，切实保障用户合法权益，推动行业持续健康高质量发展。工信部表示，《通告》正式发布实施后，将按照WTO承诺及我国相关法律法规，对外资企业开放移动通信转售业务。

移动通信转售业务试点具备正式商用条件

移动通信转售业务也叫虚拟运营商，是从拥有移动通信网络的基础电信运营商处购买通信服务，重新包装成自有品牌并销售给用户的电信服务。市场上的170、171号段就是虚拟运营商号码。

4年时间过去了，虚拟运营商终于迎来“名正言顺”的时刻。

2013年5月17日，工业和信息化部发布了《移动通信转售业务试点方案》，启动移动通信转售业务试点工作。试点期间，工信部根据市场情况调整优化政策，前期积极协调解决互联互通、码号资源、批发价格等转售企业的发展问题，后期规范治理实名制落实不到位、通讯信息诈骗和垃圾短信严重等突出问题，经过转售企业、基础电信企业、行业组织以及监管部门的共同努力，充分磨合，行业逐渐进入健康发展轨道。

截至2017年底，参加试点的42家民营企业在29个省近200个本地网范围内开展试点，移动转售业务用户总数突破6000万户，占全国移动用户总数的比重超过4%，直接吸引民间投资超过32亿元，间接经济贡献超过128亿元，带动上下游新增就业岗位近6万个。移动通信转售业务试点，达到预期目标，试点任务已经完成，具备正式商用条件。

企业实名制落实不到位，暂缓发放正式商业许可

工信部表示，转售企业率先推出零月租、多用户共享、流量不清零、流量银行等方案，受到用户的欢迎和好评，相关做法被基础电信企业吸纳和借鉴，已经成为整个行业普遍的经营措施，间接推动了提速降费。

从盈利情况来看，截至2017年底，共有13家转售企业实现当年累计盈利。

近年来，电信诈骗屡禁不止，实名制不严格的虚拟运营商号段一度成为“重灾区”。

工信部表示，针对试点中存在的部分转售企业实名制落实不到位，垃圾短信、骚扰电话和通讯信息诈骗等突出问题，连续发布了多个文件，明确了转售企业和基础电信企业的责任界面，针对转售企业加大监督检查力度，建立实名制成效评价制度和违规号码快速关停机制。经过一年多的专项治理整顿，目前转售企业实名制违规网点数量及比率、通讯信息诈骗涉案号码被举报量、垃圾短信和骚扰电话被投诉举报量均明显下降，治理整顿工作取得阶段性成效。

《通告》正式发布实施后，将按照正面引导和强化监管相结合的原则，将依法合规经营、创新能力强、社会反响好的试点企业，纳入正式商用范围，同时对实名登记落实不到位、防范和打击通讯信息诈骗等执行不力的，暂缓发放正式商用许可，并设立了2年的试点“转正”期，给予试点企业充分调整、纠错和申请的机会。