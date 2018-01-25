小米等手机品牌加入高通“5G领航计划” 华为未参与

新浪科技讯 1月25日下午消息，高通在京举办2018中国技术与合作峰会。峰会期间，高通与多家中国厂商宣布了5G领航计划，同时宣布最早将在2019年发布5G商用终端。这些厂商包括联想、OPPO、vivo、小米、中兴通讯。华为并不在列。

近期，高通开展了5G消费者调查：有60%的中国受访者表示有意愿在5G智能手机上市后进行购买。根据Counterpoint Research的研究，2017年全球十大3G/4G智能手机厂商中，有七家是中国厂商。通过5G领航计划，除了技术专长和半导体解决方案外，高通还期望能够为中国厂商提供开发顶级和全球5G商用终端所需的平台。

有意思的是，此次参与“5G领航计划”的中国手机厂商中，多数均与高通有着很多年的合作。但国内手机品牌华为并未参与该计划。目前，华为的众多终端产品均采用了自家的麒麟芯片。（韩大鹏）

以下为各家公司表态：

联想集团董事长兼CEO 杨元庆

“从全球通讯行业开始制定5G标准时，联想就同步开始了5G领域的技术研究与积累，并着手产品化工作，两方面均与高通有着紧密的协作。我们希望通过携手发力，共同推动个人生活和工作的智能化，赋能各行各业的智能化转型。”

OPPO CEO 陈明永

OPPO三年前就开始布局5G，积累很深。接下来也会是第一批推出5G手机的终端厂商，但是打造高品质的手机产品还是OPPO最为看重的。

vivo CEO 沈炜

“面对即将到来的5G时代，我们很高兴能够与高通保持密切合作，继续推出更高品质的智能手机，同时扩大海外业务网络布局。vivo已于两年前着手针对5G及潜在下一代智能手机新兴技术开展研究，并计划紧跟5G发展进程开展5G预商用终端研究与实验工作，力争最早于2019年实现5G智能手机商用。”

小米公司联合创始人、总裁 林斌

“很高兴与高通保持紧密合作，小米已经推出数代、多款采用高通骁龙移动平台的智能手机。面对5G将为小米带来的更广阔机遇，我们将保持对未来科技的探索和创新，坚持为全球用户打造高品质的智能手机产品，并将小米的产品带给更广泛国家和地区的用户。”

中兴通讯终端事业部总经理 程立新

“很荣幸能够参与5G领航计划之中。中兴通讯在5G研发上有先行优势，去年在MWC 2017中兴在全球率先发布了千兆手机，支持高达1Gbps的下载速率。中兴通讯致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商，并计划于2019年推出相应产品。我们将继续加紧布局全球市场，加强高端智能手机产品的制造和品牌的塑造。”