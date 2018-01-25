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虚拟运营商终迎商用 龙头企业仍在亏损

虚拟运营商终迎商用 龙头企业仍在亏损
2018年01月25日 02:11 每日经济新闻
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　　每经记者 刘春山 每经编辑 文 多

　　业界期盼之下，虚拟运营商终于迎来正式商用。1月24日，工信部公示《关于移动通信转售业务正式商用的通告（征求意见稿）》，其中提到移动通信转售业务已具备正式商用条件，这意味着虚拟运营商将获得正式商用牌照。

　　尽管虚拟运营商已经吸引超6000万用户和超32亿元民间投资，但虚拟运营商不得不面临的现实是，多数相关企业还处于亏损的边缘。

　　电信行业分析师康钊对《每日经济新闻》记者表示，之前的虚拟运营商，一方面是相关企业尚未壮大，另一方面是早期移动转售服务运作无序。

　　部分试点企业面临出局考验

　　2013年5月17日，工业和信息化部发布了《移动通信转售业务试点方案》，启动了移动通信转售业务试点工作，此后总计42家虚拟运营商开启民营移动通信运营之路。

　　中国联通中国电信、中国移动将自有移动通信服务出售与民营企业，民营企业再以多种方式出售与普通用户和机构，为用户提供语音、短信、流量服务等移动通信服务。满足了用户差异化、个性化需求，如小米移动推出的日租卡，蜗牛移动的免卡等等。

　　2017年12月25日，工信部部长苗圩表示2018年将研究进一步放开电信竞争性业务，实现移动通信转售业务正式商用。此次，工信部《关于移动通信转售业务正式商用的通告（征求意见稿）》表示，移动转售业务已具备正式商用条件。

　　中国联通向《每日经济新闻》记者提供的数据显示，2014年以来的3年，移动转售业务每年均保持千万级的净增用户，目前中国联通的移动转售业务用户已超过4500万户，市场占有率约为73%。

　　工信部官方公众号“工信微报”发布的一篇解读文章中提到，42家试点企业中有17家转售企业用户规模超过100万户，3家企业的用户数已超过500万户，用户规模最大的企业已突破1000万户。从用户规模来看，我国已经成为全球最大的移动虚拟运营市场。

　　康钊对《每日经济新闻》记者介绍，之所以选择现在推进移动转售业务的正式牌照，多出于市场已经淘汰了一批小企业，较大的虚拟运营商已经成型，蜗牛移动、迪信通、远特三家用户超过了500万量级。

　　康钊还表示，从现阶段情况来看，42家前期试点公司中，仅仅一半左右数量的虚拟运营商获得正式牌照的可能性较大。

　　规模最大虚拟运营商仍亏损

　　风光之下，虚拟运营商业务现阶段尚没有被证明是一项好生意。从盈利情况来看，工信部数据显示，截至2017年底，共有13家转售企业实现当年累计盈利。相较于42家虚拟运营商总量，实现盈利的企业刚刚超过三成，约七成的企业陷入亏损泥潭。

　　蜗牛移动方面对《每日经济新闻》记者称，截至2017年12月底，蜗牛移动用户规模已经突破1100万，是中国首个千万级用户虚拟运营商。据蜗牛移动原控股股东苏州蜗牛数字科技股份有限公司（下简称蜗牛数字）的“招股说明书”披露，其运营移动转售业务的蜗牛通信2017年前三季度亏损1066.29万元，净资产仍为负1969.44万元。

　　对于可能面临的行业风险，蜗牛数字甚至显露出“退意”。目前，蜗牛通信的股东名单中已经没有蜗牛数字的身影。蜗牛数字招股说明书中也披露，鉴于移动通信业务近年来依然处于前期积累用户阶段、市场竞争激烈，用户共享的目标未达预期且不断亏损。公司管理层计划逐步缩减移动通信业务规模，在取得工信部批准的情况下，不排除退出的可能。

　　盈利困境的背后，虚拟运营商还要面对170号段一度成为“诈骗/骚扰电话”重灾区的尴尬。170、171号段为虚拟运营商专属号段，早期虚拟运营商手机号码实名制认证缺乏，以及较低的资费价格，使得虚拟运营商专属号成诈骗、骚扰信息等的“首选”。2016年，多地公安部门在发布诈骗预警时表示，170、171号段是电信诈骗“重灾区”。

　　工信部网站1月24日公告称，针对阿里巴巴通信技术（北京）有限公司连续三个季度垃圾短信、骚扰电话被举报量排名靠前并持续上升的问题，工业和信息化部信息通信管理局约谈了阿里通信的主要负责人，要求其高度重视，采取针对性措施，加强垃圾信息治理。

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