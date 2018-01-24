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BATJ高管将进入核心管理层 中国联通混改深入

BATJ高管将进入核心管理层 中国联通混改深入
2018年01月24日 02:42 每日经济新闻
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　　每经记者 刘春山 每经编辑 任芷霓

　　联通混改此前一直在业务层面进行，这次混改走进了核心管理层。1月23日晚间，中国联通（600050，SH）发布公告称，公司董监事会拟提前换届，引入新的国有股东和非国有股东代表担任公司董事或监事，董事会成员拟由7人扩编至13人。

　　8名非独立董事分别为，联通背景董事3席，非联通背景董事5席，其中，有4人来自BATJ民营互联网企业。

　　BATJ进入管理层

　　2016年9月底，中国联通被列入首批国企混改试点单位。2017年8月16日，中国联通揭开混改面纱。

　　彼时，中国联通公告称，引入约780亿巨资，百度（01028，HK）、腾讯控股（00700，HK）、阿里巴巴（NYSE：BABA）、京东（NSDAQ：JD）、中国人寿（601628，SH；02628，HK）等多家公司作为战略投资者参与混改。中国联通将以每股6.83元的价格向上述企业发行90亿股A股新股，并由中国联通集团向中国国有企业结构调整基金股份有限公司出售19亿老股。

　　引入的民营战略投资者中，腾讯拟投资110亿元、百度拟投资70亿元、阿里巴巴拟投资43.3亿元、京东拟投资50亿元、苏宁拟投资40亿元、光启互联技术拟投资40亿元、淮海方舟信息基金拟投资40亿元，鑫泉基金拟投资7亿元。

　　《每日经济新闻》记者注意到，此次联通拟任命8名非独立董事中，有4人来自国企，另外4人均来自民企。另外五名独立董事候选人分别是：冯士栋、吴晓根、吕廷杰、陈建新、熊晓鸽

　　电信分析师康钊在接受记者采访时表示，董事会董事肯定代表着股东的利益，对于未来联通业绩方面会有相应要求，战略方面会有相应的影响，不过在具体的经营管理方面不太会涉及。

　　此次更多董事的加入，有望改变中国联通以往的风格，通过压力倒闭中国联通更加市场化，有利于参股企业双向的合作。

　　混改进入“改”的阶段

　　在2017年11月初深圳举办的混合所有制改革论坛上，中国联通集团董事长王晓初表示，中国联通整个“混改”工作量已经完成了92%。目前“混”的工作已经基本结束，主要的工作落脚点在“改”。

　　1月4日，中国联通2018年工作会议上，联通集团董事长王晓初强调，要全面推进互联网化运营；加快新零售互联网化，加快产品互联网化；提升创新能力、转换发展动能，深入推进混合所有制改革。

　　值得注意的是，联通在混改后，成立了一系列新公司。去年9月25日，联通大数据有限公司在北京揭牌成立，后又成立联通在线，全面发力消费互联网领域，集合联通集团视频、音乐、阅读、游戏、家庭互联网五大业务资源。在与BAT的合作方面，联通分别与阿里巴巴和腾讯进行了云计算方面业务方面的协同，与京东和苏宁合作进行了营业厅的智能化改造。

　　中国联通最新的运营数据方面，可谓4G喜人，宽带“恼人”。2017年全年移动出账用户累计净增达2034.1万户，2017年全年4G用户累计净增7032.5万户，4G用户累计达1.75亿户。这其中得益于腾讯大王卡的贡献。此前记者从中国联通处获悉，2017年全年，联通大王卡拥有超过5000万用户。

　　然而，联通固网业务方面增加近乎停滞，2017年12月份固网宽带用户本月减少96.4万户，2017年全年固网宽带用户累计净增数达130.3万户，固网宽带用户累计达7653.9万户。宽带业务的颓势，成为联通业绩成长的心头烦恼。

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