三大运营商机载通信均未商业化 空中比地面贵逾100倍

每经记者 刘春山 每经编辑 宋思艰

截至1月22日，国内已有13家航空公司公布了“空中开机”时间。飞机上手机WiFi连网成为现实，也让一直站在背后的通信服务提供商走向台前。

多名业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前国内向航空公司提供通信服务的企业主要有四家，分别为：中国移动、中国电信卫通、中国联通、MCN交通部信息中心。在计费方式上，业内人士透露，三大运营商并不直接向乘客计费，而是以流量的形式向航空公司收费，价格往往比地面手机流量计费贵百倍以上。

航空卫星带宽局限待解决

要实现飞机上玩游戏、发朋友圈，可以从将整个过程理解为两个部分，一部分是飞机接受信号，另一部分才是离乘客最近的WiFi。记者注意到，飞机上提供WiFi上网服务在全球范围内主要分为卫星（Satellite）模式和地对空（ATG）模式。

深圳市航电技术研究院总工程师、深圳市多尼卡电子技术有限公司副总裁谢鹰告诉记者，目前在运营的航空WiFi系统，均采用的是卫星通信模式。不过据央视近期的测试，目前阶段航空WiFi速率还仅为100K左右，并不理想。

廉价和更好体验的接入服务，需要高通量Ka波段卫星来解决卫星带宽局限，降低乘客使用成本。中国电信集团公司网络运行维护事业部副总经理谌刚对记者表示，中国电信卫星通信目前用的还是Ku波段，高通量Ka波段卫星的使用已同航天公司在协调。联通方面表示，已经具备同时运营Ku和Ka频段卫星通信链路能力。

营运商不直接向乘客收费

目前，三大运营商航空机载通信业务均获得工信部批准，但都尚未实现正式的商业化。不过，三大运营商已经争相布局抢占商机，中国电信、中国移动从2013年开始就已经联合航空公司开展了多种测试。

中国联通方面对记者表示，联通航美已与东航、南航签署了航空互联网测试服务协议，不久就能提供试商用服务；中移动方面介绍称，对于航空WiFi卫星方案，中移动已签约东航、南航、厦航，目前正改造飞机，将出炉首飞时间表。

中国电信给记者提供的数据显示，截至目前，中国电信所服务的在网国内航空公司飞机总量突破112架，为31家境外航空公司的700多架飞机提供中国境内通信落地服务。

记者注意到，虽然都具备提供航空机载通信业务，不过中国联通和中国移动尚未提供商用，中国电信已初具规模。谢鹰告诉记者，电信运营商并不直接面向乘客收费，而是以流量的方式向航空公司出售，而价格上面比地面贵百倍以上。