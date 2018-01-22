vivo X20获2017科技风云榜年度最畅销手机奖

新浪科技讯 1月22日下午消息，由新浪主办的“2017科技风云榜颁奖盛典”今日举行，盛典以“他们，改变生活”为主题，与众多行业领袖、业内打开共话科技时代。其中，获得2017科技风云榜——年度最畅销手机的产品是vivo X20。

以下为科技风云榜颁奖词：

全面屏带来震撼视觉享受。前后双摄再进阶，搭载逆光DSP芯片，让你无惧阳光一样可以拍出震撼大片。

vivo公关负责人 宁雪瑞（左一）与新浪手机主编 郭晓光（右一）

以下为获奖感言：

这不是消费者心目中最性价比高的产品，但我们给用户是最值的产品，我们的品质，我们的体验是值得比较高的售价，但给消费者的体验是最好的。感谢今天新浪和新浪科技的网友们评选出来vivo最畅销手机的奖项。2017年，在所有中国手机友商当中，经过不懈努力已经走到了全国科技领域的前段。经过我们这么多年不懈的努力，从加快全面屏、AI和屏幕指纹这些前沿科技，到面向日常大众消费者的量产，使得前沿科技能在消费者当中得以普及，给消费者非常出色的体验。

消费者导向是vivo企业的使命之一，在今后的道路上我可以肯定的是，像今天的主题，不忘初心，消费者导向会推出一款属于消费者真正的产品来方便消费者和服务消费者。