中兴通讯在美发展屡遭坎坷 中国企业缺芯少魂怎破局

来源：新浪综合

《投资者报》 记者 刘露扬

1月15日，一条消息刷爆了科技圈：据美国科技媒体TheVerge报道，美国国会重量级议员得迈克·科纳威（Mike Conaway）提出一项名为“保卫美国政府通讯”的法案，并有18名议员联名签署，旨在禁止美国政府机构使用中国公司的电话和通讯设备。

该禁令要求：美国政府机构禁止与使用华为或中兴（子公司或附属公司）生产的电信设备的实体接触，禁止使用这些实体提供的电信服务，禁止使用由外国政府所拥有、控制或与之相关的实体所生产或提供的电信设备或服务。

不过，该法案需要在得到美国众议院监管和政府改革委员会、美国国会参议院的批准，并由总统签字后才能成为法律。漫长的审批流程才刚刚开始，但无论最终结果如何，已经传递出这样一个信息：华盛顿又提高了对中兴和华为这两家中国科技公司的提防。

倘若此法案成行，在美国手机市场中所占份额排名第4的中兴通讯（000063.SZ）就要深受其害。中兴的股价也在这一消息发酵的次日应声下跌。就在此前4天，中兴通讯美国首席执行官程立新才刚刚表示，公司计划于今年年底或2019年年初向美国市场发售5G移动设备。然而该禁令的提出，让中兴的5G之路蒙上了阴影。

这一法案究竟会对中兴等中国科技企业造成多大影响？中兴是否有机会从逆境中找到反败为胜的妙方？带着这些疑问，《投资者报》记者设法联系到中兴通讯的品牌部负责人，但对方表示，公司暂不会就此问题做出相关回应。

一波未平，一波又起

其实这早已不是中兴在美首次遭遇类似的困局。与其说是天降横祸，更不如说这种政治上的“刁难”对中兴来说早已成为一种“常态”。种种政策的背后不仅仅是美国对中国高新技术产业有意遏制，更是大国政治经济利益层面之间的博弈。

2016年，美国商务部以中兴违反美国对伊朗的出口管制政策为名而将中兴通讯列入“实体清单”，限制中兴在美国的供应商向中兴出口产品。2017年3月7日，在被美国“封杀”一年后，中兴通讯通过认罚8.92亿美元与美国政府达成“和解”。虽然这一风波令中兴在2016年出现较大亏损，但中兴通讯因渡过“公司成立31年以来最大的一次危机”而松了一口气。然而彼时谁也没有料到，风波平息还不足一年，又是类似的事故让风波再起。

中兴从事的是电信设备和智能手机业务，产业链上下游合作伙伴数以万计、非常复杂，仅仅来自美国的上游合作伙伴就有数百家，其中不乏微软、高通、TI、Intel、Oracle等厂商。更重要的是，其中部分关键产品是美国独家所有，这就意味着，这次的惩罚甚至有可能会直接影响中兴的正常经营。

中美双方都付出代价

近年来，中国正在从制造大国向创造强国过渡，中国科技产业崛起引发的“中国威胁论”声音越来越大，产生贸易冲突的几率也越来越大，有观点称，这次中兴事件的发生，实际上是美国对中国科技企业崛起的一次“政治性警示”。

目前，中兴终端产品已销往全球160多个国家和地区，海外市场发货量占比超75%；2015年中兴在美国市场智能手机出货量达1500万部，是在美国市场出货量最大的中国智能手机品牌，在美国市场排名第4。

过去几年，中兴在美投入巨大。有数据显示，目前中兴在美国有350多名员工，80%是本地员工，在全美建立了6个研发中心和1个物流中心。此外，中兴还参与到美国文化体育产业中，中兴手机成为美国NBA五大球队的官方合作伙伴，通过NBA这样的全美运动，在美国消费者中享有较高知名度。

可以看出，在全球产业大融合的时代，几乎所有的产业都早已形成了你中有我、我中有你的格局。受中兴美国受限消息影响，美国供应商股价上周应声下跌，这也成为了美国政府不得不考虑的事情。

根据近日消息，在企图制裁中兴的同时，与中兴相关的美国供应商也遭到了“误伤”，其中影响最大的是高通和英特尔，光高通一家就将损失近4000万美元的利润。美国芯片市场股价跌幅大于整体市场，其中Oclaro股价下跌15%，遭遇两年最大下滑，收入也同样下滑。中兴采购占到其销售额25%的硅谷新贵Acacia的 IPO之路甚至也有可能会受到拖累。

然而，在中美双方都因此而付出了不小的代价后，17日路透社的一则消息令这一切看起来更像是一场闹剧。该消息称，白宫此前进行的一项调查表明，没有证据显示华为公司为中国政府在美国从事“间谍活动”。此消息18日被西方媒体大量转载，外媒纷纷评论说，这与美国国会之前指责华为和中兴威胁美国国家安全的结论截然不同，令人十分惊讶。

与此同时，中国外交部发言人洪磊18日公开表示，中方已注意到有关报道，这再次证明美国国会的相关指控是不实的。希望有关国家正确看待中国企业的投资经营，并为其创造公平、稳定的环境。

打破“缺芯少魂”局面

作为全球最大的单一国家电信市场，美国电信市场规模无法被忽略。目前，华为、中兴的海外市场收入已经在公司总收入中占据了相当大的比例。而在5G发布前夕，这一市场的重要性愈发显现。

有业内分析人士认为，这一系列风波也应该引起我们更加深入的思考，在中国的通讯、终端等多个领域，芯片、操作系统等关键领域核心技术还不够强，如果遭到美国等发达国家制裁，我们自身的发展会受到很大影响。如果不打破这种局面，今天是中兴通讯，明天有可能就是联想、华为、小米，因为主动权并未掌握在我们手中。

跳出中兴看整个科技产业，“缺芯少魂”的局面并未完全打破，需要我们在关键领域核心技术上继续补课。一方面是政府层面加强鼓励和支持政策的力度；另一方面，需要科技企业们抱团与联合发力，逐步加大自主核心技术的研发与合作力度，围绕芯片、操作系统等方面的自主核心技术，采用联盟、深度合作等方式，推动自主核心技术的快速发展。■