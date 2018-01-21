今起国航也欢迎开机！13家航企陆续解禁空中用手机

来源：央视新闻综合

继东航、海航、南航等多家航空公司陆续宣布为空中使用手机“解禁”之后，国航也将于1月21日零时起，在国航实际承运航班上允许使用部分便携式电子设备。至此，国内13家航空公司公布了“空中开机”时间。

国航今日起允许空中开机

国航表示，自北京时间2018年1月21日零时起，旅客可以在遵守使用规范的前提下，在国航实际承运航班上使用便携式电子设备（Portable Electronic Devices，简称PED）。

出于安全原因，全程禁止在航空器上使用的电子设备，包括但不限于：发射功率在100mW（含）以上、Wi-Fi工作频率不在2.4GHz波段的便携式电子设备，如无发射功率标识的手机、卫星电话、移动Wi-Fi、对讲机、无人机遥控平台、遥控玩具和其他带遥控装置的便携式电子设备。

在滑行、起飞爬升和进近着陆等飞行关键阶段禁止使用，在非飞行关键阶段允许使用的便携式电子设备，包括但不限于：未经认证品牌的便携式氧气浓缩器（POC）、笔记本电脑、平板电脑等。

全程允许使用的电子设备，包括但不限于：心脏起搏器；助听器；不会影响飞机导航和通讯系统的用于维持生命的电子设备（装置），如认证品牌的便携式氧气浓缩器（Portable Oxygen Concentrator，简称POC），持续正压呼吸机（Continuous Positive Airway Pressure，简称CPAP）。单手可握持的小型便携式电子设备，如智能手机、电子书、视频播放器、游戏机等，关闭蜂窝通信功能选择飞行模式后可在飞行全程使用。在飞行关键阶段应关闭Wi-Fi和蓝牙等功能，且不得连接耳机、充电、数据连接等外围设备，不得使用语音和数据通信。

另外，在飞行期间，当机长发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自于旅客使用的便携式电子设备时，以及机长必须执行低能见运行程序和启动紧急撤离时，为防止干扰飞机通信和精密导航设备，有权要求旅客关闭便携式电子设备。

国内13家航空公司开放机上使用手机

目前已有13家航空公司宣布，在飞行过程中允许手机“空中开机”。

各航空公司开放机上使用手机时间表：

1月17日：海南航空

1月18日：东方航空、祥鹏航空

1月19日：南方航空、厦门航空、四川航空、上海航空、首都航空

1月21日：中国国际航空、春秋航空

1月22日：山东航空、长龙航空

1月23日：深圳航空

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飞机上的手机，不是想用就用

不过，能在飞机上开机，并不意味着就能使用手机等便携式电子设备的全部功能，也不意味着“想上就上”。

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监制/杨继红 主编/李浙

编辑/孙毛宁