“押注”折叠手机 中兴手机的回归之路

久未露面的中兴手机近日带着名为Axon M的折叠手机“重返”中国市场，在经历过了一系列市场与人事的调整后，这家企业希望能够重新找回自己在国内的“地位”，用新上任掌舵人程立新的话来说“至少要与实力对称”。

但眼下的手机市场已经从“红海”变成了“血海”，资金链断裂的消息从三四线品牌向二三线品牌蔓延，在这样一个以规模论英雄的时代，中兴的中国市场复苏之路看起来并不好走。在华为、小米、OPPO等厂商激烈竞争之下，中兴能否靠着折叠屏智能手机重新获得消费者的青睐？这也成为了程立新上任来最需要为外界解答的问题之一。

从体量来说，中兴确实在手机市场上依然有自己的一席之地。

2010年，中兴全球手机出货量达5180万部，成为当时全球仅次于诺基亚、三星、LG的第四大手机厂商，市场份额超过其他国内手机厂商，甚至也超过苹果。现在虽有回落，但2017年的出货量依然盘踞在全球手机出货量榜单的第七名，在华为也难挤进的美国市场，中兴的排位是第四位。

程立新说，中兴目前九成的份额来自海外，国内只占十分之一，但也做到了全球前七，这也许可以解释为中兴的“实力”。但他同时也坦言，更加有效地做B2C市场，在中国赢得竞争是眼下最重要的事情之一。要知道，中国市场仍然是全球智能手机的第一大市场。

从几次接触来看，程立新的风格和过往的中兴终端负责人的风格不太一样，直接、不绕弯子，自信，在美国生活多年的他希望可以为这个品牌带来些不一样的东西，“姚明是我的好朋友，我跟他吃早餐，说到B2B向B2C的转型，碰撞出了一个关键词，就是B里面也有BOSS的含义。”程立新说。

从某种意义上看，他非常明白中兴此刻需要的思维转型，不仅仅是从运营商市场转向消费市场，也是从上至下，包括研发、销售、市场等，甚至还有他自己的转型。虽然这并不容易。

曾经，中兴的高管对于手机业务的受挫总结为“‘笨’企业遇上了快时代”，具体来说，一是没有提前洞察到消费者需求的变化趋势，造成了中兴手机在品牌认知度和用户满意度方面的下滑。二是用户体验不够，又过分依赖传统运营商渠道，放弃了渠道建设和品牌传播的良好机遇，致使中兴手机越来越跟不上市场的步伐。

对于这些问题，中兴调整了一年有余。相比于销量做到多少，程立新此刻更关心的问题是，是否能够带来一款真正有创新力的产品，而折叠手机成为中兴这几年押宝的对象。

可以看到，近年来折叠手机被不少手机厂商作为概念性产品展示。三星推出过W2018双屏手机，售价在两万元以上，但并未量产。而中兴天机Axon M目前是全球范围内首款已经量产的折叠屏手机。程立新认为，多任务、同时性操作及大屏是消费者对智能手机的两个刚需，考虑到单手的握持感和口袋的限制，只能靠折叠解决这两个刚需，相信折叠智能手机是一个趋势。

不过，折叠屏手机的技术门槛相对较高，对于软件的适配问题，依然需要时间周期培育。而在智能手机增量天花板愈发明显的今年，全面屏、AI、人脸解锁等概念的层出不穷也在考验消费者的耐心，能否形成集群效应以及产品潮流，还需市场检验。

程立新强调，手机、电信这些行业，是一个没有终点的马拉松，中兴这样牛文化的企业，从成立到今天，从1998年开始做手机，经历了很多的波折，但很欣慰地说，中兴整个公司是健康、稳健地经营。对于中国市场，折叠手机手机一个开始。