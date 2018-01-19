4家国内航企解禁 空中玩手机成现实

东航首个全程“空中开机”航班启航。1月18日0点东航MU587航班旅客集体在飞行中打开手机。受访对象供图

1月18日，中国南方航空微博发布消息称，从19日起，搭乘南航实际承运航班的旅客，可在飞行过程中使用手机、平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备（PED）。据记者了解，这是两天之内国内第4家航空公司宣布乘客可在飞机上使用手机。此前，东方航空、海南航空、春秋航空相继宣布旅客可在机上使用手机。

专家表示，飞机上用手机的需求一直都有。原先的一些安全规定是针对所谓功能手机也就是只有通话功能的手机制定的。现在设备更新了，规则也应适时完善。

必须使用“飞行模式”

1月18日，南方航空微博消息称，“根据中国民航局《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》（下称《指南》），南航已完成相关评估工作，制定了相应实施方案。从2018年1月19日起，搭乘南航实际承运航班的旅客，可以在飞行过程中使用手机、平板电脑（Pad）、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备（PED）”。

南航通知还提示，旅客在空中使用手机时，需设置为“飞行模式”。此外，一旦机组发现有干扰安全的情况或突发紧急事件，会要求停止使用便携式电子设备。

同一日，春秋航空发布了内容相似的通知：今年2月1日春运开启，春秋航空所有国内国际地区航班将同时“松绑”手机禁令。届时，旅客可在飞行全程使用开启飞行模式的手机。春秋航空同样强调，如机组发现干扰将随时禁止手机使用。

1月17日，东航和海航也相继宣布，搭乘航班的旅客可以使用手机、平板电脑等便携式电子设备。

尽管放开了对空中使用电子设备的限制，但航空公司对由此带来的安全问题也高度重视。海航方面向新京报记者表示，海航的飞机在出厂时已具备了抵抗PED电磁干扰的能力，对机上PED管控也制定了详细的方案。

连上WiFi可空中上网

海航微博消息显示，1月17日晚间，由海航执飞的中国民航PED开放第一班航班HU7781上，众多旅客纷纷与乘务员一起拿起手机点亮屏幕，组成“点点繁星”，纪念这趟航班。

据东方航空方面介绍，如旅客选择乘坐东航提供WiFi服务的飞机，可在登机后打开手机连接东航空中互联网络，体验空中社交通讯、视频通话、空中购物、旅行预订、获取新闻资讯等上网服务与空中实时支付服务。目前，东航能够提供空中WiFi服务的空中互联机队规模达到74架，覆盖全部国际远程航线及166条国内重点商务航线。

海航方面表示，目前海南航空的波音787-9机队中17架客机已全部实现空中接入互联网，旅客能够通过机上网络进行社交聊天、收发邮件或者浏览新闻。因为手机等电子设备在高空飞行时是接收不到信号的，同时根据无线电通信的相关规定，目前飞机上仍然不能使用数据通信与语音通话。

空中使用电子设备上网需要哪些注意事项？东航的通知显示，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等阶段，移动电话、电子书等小型PED设备不允许连接耳机、充电线等配件；超过规定尺寸的便携式电脑、Pad等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用。

政策和技术为松绑提供条件

在此之前，国内航班是禁止使用手机等电子设备的。早在1997年，中国民航总局发布的《中国民用航空旅客、行李国际运输规则》就规定：旅客不得在航空器上使用便携式收音机、电子游戏机或者包括无线电操纵的玩具和对讲机在内的发射装置；未经允许，不得在航空器上使用任何其他电子设备。

直到今年1月16日，民航局网站发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》，这被认为是为机上使用电子设备在政策上松绑。

《指南》指出，近年来，中国民用航空局为了满足广大旅客需求，根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。

广州民航职业技术学院副教授綦琦认为，飞机上使用手机的需求其实一直都有。“原先的一些安全规定是针对所谓功能手机也就是只有通话功能的手机制定的。现在手机普遍智能化，影响航空运输的通话功能只是手机功能的一部分。设备更新了，规则也应适时完善”。

技术的更新也为“坐飞机上网”提供了切实的可行性。去年4月，我国首颗高通量通信卫星“中星16号”成功发射。去年9月举行的2017中国机上互联网高峰论坛上，中国卫通副总经理陈炳江表示，高通量卫星服务于机上互联网展现出大有可为的前景。

空地联网或衍生新商业模式

目前开放手机飞行模式上网的东航、海航、春秋和南航四家航空公司都是免费向乘客提供WiFi服务。

“目前根据民航相关规定，向旅客只能收取机票、超重行李、退改签等一些跟机票相关的费用”，綦琦向记者解释到，机上WiFi被称为辅助性服务，并非运营中一定会关联到，而针对辅助性服务的收费目前发改委和民航局都暂未有相关标准规定。

飞机提供WiFi信号，成本费用有多少？记者就此询问了几家民航公司，暂未收到回应。

綦琦告诉记者，不同阶段为飞机安装WiFi联网功能设备的价格是不同的，总体费用还会受到机型、面积等因素影响，但每架飞机的改装费用至少是在百万美元级别。

此番航空公司积极响应《指南》，除了满足旅客机上使用手机的需求，也与民航的商业探索相关。

一位东航工作人员告诉记者，空地联网（飞行中的移动互联网技术）商业化这一产业目前还不太好说，但将来到一定规模后或有新的变化，商业逻辑也有很多办法走通，例如向广告商收费。

海航方面向记者表示，PED设备的开放使旅客体验有了无限的可能，航空公司也能够依托PED设备推出更多人性化的机上服务，海航后续可能与各大电商开展合作。

海航资料显示，海航2017年3月8日已与喜乐航和支付宝达成合作，开通空中移动支付服务，当日的海南航空HU7619航班成为国内首个实现空中移动支付的航班。

新京报记者 朱玥怡