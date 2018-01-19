10家航企手机解禁时间表出炉 但开机并非都有WiFi用

[编者按]中国民航业正在发生巨大改变。在1月17日东航和海航宣布搭乘航班旅客可使用手机、平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备（PED）之后，18日又有多家航空公司公布自家飞机上的手机解禁时间表，“空中开机”赛一夜之间提速不少。

如今，第一批“吃螃蟹”的乘客已经尝鲜，但有人吐槽：连不上网络、连上但无法看视频。其实，大部分航空公司解禁所有航班手机使用，并不代表乘客坐飞机都能空中上网。这其中有何原因？机上互联网真正爆发还要多久？

每经实习记者 张晓庆 记者 张虹蕾 每经编辑 赵 桥

从1月17日东方航空率先发出即将开放“空中开机”的消息，到18日凌晨海南航空首班开放手机使用的航班落地之后，其他航企的态度也从“正在评估”阶段变得不淡定了，“争先恐后”发出自家的机上手机解禁时间表。

据《每日经济新闻》记者不完全统计，截至18日20：00时，包括海南航空、东方航空、祥鹏航空、南方航空、山东航空、厦门航空、春秋航空、四川航空、深圳航空、重庆航空在内的10家航空公司基本已经确定自家航班在机上何时能开机。

2018年伊始，民航业就迎来跨时代的变化，但大部分航空公司解禁所有航班手机使用并不代表乘客坐飞机都能空中上网。记者注意到，目前能够提供空中WiFi的航班数量占比并不大，而一架飞机的航空WiFi系统改造成本在700万元左右。

从尚在评估中到火速解禁

“我十分愿意尝试开通空中网络的航线。”在1月18日举行的第三届空中丝绸之路国际论坛的间隙，国家空域技术重点实验室副主任、龙浩交通研究院常务副院长白松浩向《每日经济新闻》记者表示，从安全角度支持相关部门此前对空中WiFi的管制，但随着航空业的不断发展，放开飞机网络的使用，也意味着旅客获得更加自由便捷的体验。

1月18日，南方航空、厦门航空、四川航空宣布，从1月19日起旅客可以在飞行全程使用手机、平板电脑（Pad）、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备（PED），但均需设置为“飞行模式”。

同日，山东航空表示，1月22日起，搭乘山航实际承运航班的旅客将可以在空中飞行阶段使用便携式电子设备（PED）。

深圳航空18日则表示，深航将根据评估指南尽快完成公司评估，并提交民航主管部门审议。预计今年上半年，旅客就可以在飞机上有条件地使用电子设备。

不同于前一天（1月17日）还处于“正在评估”的态度，春秋航空方面也释放出更加积极的信号，2月1日起，春秋航空所有国内国际地区航班将“松绑”手机禁令，届时，旅客在飞行全程可使用开启飞行模式的手机。

春秋航空新闻发言人张武安表示，现代无线通信技术快速发展，旅客对于飞机上可以使用手机的呼声需求越来越强烈。多个国家研究机构、专业组织包括飞机制造商均对是否可以使用手机进行了持续性研究。中国民航局经过技术测试、规章修订等工作，飞机上开放手机使用条件已经基本成熟。

需要注意的是，不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中仍然被禁止使用。此外，超过规定尺寸的便携式电脑、Pad等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。在特殊情况下，航空公司有权禁止旅客使用PED，旅客应听从客舱乘务人员的指令执行。

开机并非就能上网

1月17日，多家航企仍对《每日经济新闻》记者表示尚在评估，为何18日又纷纷加入了“空中开机”大军？

“此前没有推行的时候这是一个亮点，而当诸多航企动作频频的时候，如果有人缺席则会出现‘短板’。”广东龙浩航空集团首席战略师李强对记者表示。

各家航企开通空中网络在即，而有网友却笑称，“失去远离互联网的最后一块净土。”

不过，已经表态的各家航空公司均允许空中使用手机，但并非所有航班均提供机上WiFi。公开资料显示，截至1月18日，东航能够提供空中WiFi服务的空中互联机队规模已达到74架，覆盖全部国际远程航线及166条国内重点商务航线。

海南航空方面，其波音787-9机队中17架客机已全部实现空中接入互联网。厦门航空方面，其波音787宽体机队已全部具备机上WiFi功能，目前厦航机队中，共计有10架波音787。

早已试水过空中WiFi业务的中国国航，据媒体报道称，正在进一步完善相关工作方案，在未完成民航局相关验证程序前，仍执行原有机上不能使用手机的规定。

此外，厦门航空机上WiFi使用有名额限制，经济舱旅客要提前申请，头等舱和商务舱旅客全部可用。而东航方面，目前免费对旅客开放使用（限100名），旅客需提前申请。

提供空中网络服务也意味着要对飞机进行相应的改造，而有航企已经开始布局。比如，厦门航空提到，针对目前的窄体机队，目前正在评估改造方案。

据记者了解，一套机载WiFi系统市场价大概在300万~400万元，加上改装的工程费用、适航取证、软件平台、运维、技术支持等，成本约700万元左右。而窄体飞机的目录价格大约在3亿~5亿元，航企花300万~400万元采购机载WiFi设备，是整个飞机成本的1%左右。