又一家！厦航放开手机限制 19日起空中可开机

人民网北京1月18日电 （董菁）1月19日开始，乘坐厦航所有航班的旅客，均可在空中继续使用手机。

19日零时起，厦航旅客可在飞行全程中使用具有飞行模式的移动电话（智能手机）和规定尺寸内（长宽高三边之和不超过31cm）的便携式电脑或平板电脑、电子书、视／音频播放机和电子游戏机等小型PED设备，但需打开手机飞行模式。

不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中仍然被禁止使用。此外，超过规定尺寸的便携式电脑、PAD等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。

出于客舱安全考虑，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段，移动电话、电子书等小型PED设备不允许连接耳机、充电线等配件。助听器、心脏起搏器以及其他不影响飞机导航和通讯系统的用于维持生命的电子设备和装置可全程使用。

为确保飞行安全，在特殊情况下，厦航有权禁止旅客使用PED，旅客应听从客舱乘务人员的指令执行。

值得一提的是，厦航的波音787宽体机队已全部具备机上WIFI功能，并早在2015年就开始向旅客提供免费体验服务。手机限制放开后，只要乘坐787机型执飞的航班，旅客可以通过提前申请获得密码，在空中使用手机、平板电脑等设备接入互联网，体验社交聊天、收发邮件、浏览新闻等网络服务。目前厦航波音787飞机执飞航线包括所有洲际航线以及部分北京航线。