外媒：美国议员敦促AT&T切断与华为的所有商业联系

路透社报道，据两名国会助手表示，出于国家安全考虑，美国议员敦促国内第二大无线运营商AT＆T切断与中国手机厂商华为的所有商业联系，并反对中国电信运营商中国移动进入美国市场。

消息人士对路透称，本月稍早AT＆T被迫取消向客户提供华为手机的计划，之前有些国会议员游说联邦监管者反对这一计划。

美国政府还出于国家安全考虑阻止了一系列中国收购交易，包括蚂蚁金服收购速汇金（MoneyGram）的交易。

一名国会助手称，这些议员还对美国企业称，如果他们与华为或中移动有业务联系，可能会妨碍其与美国政府作交易的能力。他要求匿名，因为他们未获授权公开置评。

国会助手表示，参议员和众议员希望AT＆T切断与华为的商业联系之一就是，二者在制定下一代5G高速网络标准方面的合作；另一个则是AT＆T旗下子公司Cricket使用华为手机。

中移动未回复置评请求。

AT＆T未予置评，但表示该公司尚未确定5G供应商。过去曾对AT＆T和华为可能达成协议的前景表达担忧的美国议员，均未置评或未能联系到。

华为亦未置评，但在本周稍早曾对路透表示，该公司通过全球50大运营商中的超过45家出售产品，并将保护客户隐私和信息安全当做重中之重。

美中经济安全审查委员会（USCC）成员Michael Wessel表示，美国国会议员不希望中国移动取得在美营业执照。中国移动在2011年申请执照，这项申请仍待美国联邦通讯委员会（FCC）批审。

长期以来华为和中国电信企业一直难以在美国市场取得一席之地，部分原因在于美国政府对潜在美国合作伙伴施压。

共和党议员Michael Conaway与Liz Cheney本周提出一项议案，阻止美国政府与华为或中兴通讯签约，或使用其产品。（完）

（文章来源：路透中文网）