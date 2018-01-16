5G技术研发试验第三阶段规范正式发布

中国证券网讯（记者 李雁争）2018年1月16日，IMT-2020（5G）推进组在北京召开了5G技术研发试验第三阶段规范发布会。本次大会以“开放、合作、创新、共赢”为主题，来自国内外主要移动运营企业、系统、芯片、终端、仪表企业以及垂直行业的200多名代表参加了会议。工信部和发改委相关领导出席了会议。

工信部信息通信发展司司长闻库表示，5G技术研发试验第三阶段将是5G实现商用之前的关键一步，5G技术试验第三阶段规范的制定与发布尤为重要。针对第三阶段试验开展，闻库提出四点建议：一是要紧扣国际标准进程，加快推进预商用设备研发；二是发挥5G技术研发试验平台的聚合作用，加快构建完整产业链；三是结合5G频率规划，同步推进3.5GHz和4.9GHz研发；四是促进业务应用发展，开启5G应用征集大赛。

IMT-2020（5G）推进组发布了5G技术研发试验第三阶段第一批规范。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议，均表示为实现试验目标，要加大资源投入、加快产品研发、加强产业协同，通过试验明确技术产品路标，为全球5G标准与产业发展做出贡献。

通过5G技术研发试验第三阶段的测试，预计在2018年底，5G产业链主要环节基本达到预商用水平，推动5G更好、更快地发展，为5G规模试验及商用奠定基础。