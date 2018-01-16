李开新：360手机2017年销量500万台 实现盈亏平衡

360手机总裁李开新(资料图)

新浪科技讯 1月16日下午消息，360手机今日公布2017年业绩。360手机总裁李开新宣布，360手机2017年销量为500万台，同时实现盈亏平衡。

2017年360一共发布了6款产品。李开新回顾称，618期间360手机销售额同比增长127%，总销量国产前四；双11期间3小时销售额超去年，销量国产前四。

他还透露，360手机2017年销量与2016年持平，为500万台，其中线上占比80%。不过他认为今年是不一样的500万台，2017年360手机的产品款数更少，同时2017年中国手机市场销量是整体下滑的态势。

李开新还宣布，360手机2017年实现了盈亏平衡。

他认为，这得益于2017年几方面的调整。

比如提升自身综合能力，打好基础；优化内部结构，提高交付和运营等能力；上下游之间合作更密切，供应商、渠道商、合作伙伴等的认可；产品差异化，大内存，大电池，与游戏厂商合作，强调设计感等等。

回顾360手机的发展历程，李开新将2016年总结为止血、找方向；2017年是自我造血、养活自己。

对于2018年，他提出了保增长、求利润、不急躁的目标。“2018年360手机要稳扎稳打，一步一个脚印向上走，希望公司和产品都有稳步提升。”

此前的2017年11月17日，即360手机搬到智园创业两周年纪念日之际，360手机总裁李开新曾发布内部信确定了未来的发展目标：2018年度，实现不低于50%的业绩增长；未来几年目标年出货超1000万，成为一家年收入过百亿的企业。(张俊)