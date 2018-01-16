民航局发布评估指南 飞机上使用手机成为可能

新浪科技讯 1月16日下午消息，民航局今日发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》（下简称《指南》），为航空公司如何验证和评估机上便携式电子设备的使用提供具体要求和指导。

《指南》中提到，近年来，中国民用航空局为了满足广大旅客需求，根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。

《指南》提出，合格证持有人在其所运营的飞机上开放机上PED使用前，应建立相应的使用规范，包括以下内容：1.明确可用的PED种类；2.明确可用/禁用的飞行阶段；3.明确PED的存放、保管和应急处置要求；4.明确可用/禁用模式；5.明确通知旅客的方式以及内容。

不过，《指南》也明确写道，在飞行期间，当机长发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自机上乘员使用的便携式电子设备时，机长和机长授权人员应当要求其关闭这些便携式电子设备；情节严重的应当在飞机降落后移交地面公安机关依法处置，并在事后向局方报告。当机上导航和她通讯设备受到干扰或机组人员遇到紧急情况下达指令，机上全部便携式电子设备（医疗类除外）必须禁用。在低能见度飞行阶段等特殊情况下，便携式电子设备也有可能被要求关闭。(泽宇)