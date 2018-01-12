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iPhone买一送一！这恐怕是苹果史上最惨的一次

iPhone买一送一！这恐怕是苹果史上最惨的一次
2018年01月12日 14:05 央视财经频道
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　　近几天来，苹果手机连遭重创，先是“降速门”事件持续发酵，消费者怒将苹果美国总公司和苹果韩国公司告上法庭。后又惊现两天内电池“二连炸”。

　　一连串的“暴击”之后，iPhone在美国又陷入销售困境，运营商下狠手“救场”，甚至打出促销“王炸”：iPhone买一送一！

　　一向价格坚挺，高高在上的苹果，这次却放下身段清仓促销。。。这在整个苹果销售历史上都极其罕见，网友说，这可能是iPhone最惨的一次了。。。

　　iPhone买一送一了！这可能是苹果最惨的一次了

　　去年11月，iPhone X“豪华”亮相，这款“万元机”在美国也卖到了999美元的高价，一时间被当成高端轻奢品被全球果粉热烈追捧。

　　但俗话说“花无百日红”，2018元旦过后，随着消费者新鲜劲的散去，市场上的iPhone X供大于求，销售也出现了低迷的现象。尤其是在美国市场，新款iPhone手机的需求远远低于此前预期。

　　形势比人强，昔日高端的iPhone也不得不放下身段来促销。就在这个iPhone X销售遭遇瓶颈的时候，美国一家电信运营商却放了个大招。

　　德国电信业巨头出身的T-Mobile美国分部（业务拆分后已在纳斯达克单独上市）推出iPhone手机大优惠活动，多款iPhone 手机享受买一赠一待遇，而即使最新款的iPhone X，也能享受到相当于第二部三折的优惠。

　　不过目前看来，苹果公司股价尚未受到这次“清仓大甩卖”的影响。截至北京时间11日晚23：20，苹果公司在美股盘前交易中股价上涨了0.43%，达175.04美元。

　　据美国多家科技新闻网站报道，美国第三大电信运营商T-Mobile US于当地时间本周三（10日）推出重磅优惠政策：

　　对于部分内存容量大的新款iPhone，任意买一部手机，当再买第二部任何手机（包括iPhone X）时，立减700美元；

　　而对于一些型号更老、内存更小的iPhone版本，则是采取了标准意义上的“买一赠一”大优惠，第二部手机费用全免。

　　也就是说，按照当前iPhone X999美元的价格来算，等于是买一部赠0.7部iPhone X。

▲图片来源：T-Mobile官网▲图片来源：T-Mobile官网

　　这不仅是iPhone X自发布以来运营商推出的第一笔优惠措施，也是在美国各大电信运营商销售手机的历史上力度最大的优惠之一。

　　据悉，在T-Mobile发布的买一赠一和返利活动中，最主要针对的是iPhoneX，当然也包含其他两款iPhone。这个优惠活动用简单的话来讲，就是只要买一部手机，那么买第二部手机时，就可以获得700美元的优惠，参与这项优惠的手机型号有iPhone X、iPhone 7 Plus（128G和256G）、iPhone 8（256G）和8 Plus。

　　当然，除了上述优惠外，还有更老的iPhone机型可以享受传统意义上的买一赠一：iPhone7、7Plus、和64G的iPhone8都能享受第二部费用全免的优惠。此外，三星的数部手机也都有不同程度的优惠措施。

　　然而，T-Mobile推出的这项优惠政策实施手续略显繁杂。T-Mobile官网写道：1，用户需要购买两部参加优惠活动的苹果手机；2，把自己的一个手机号码转移到T-Mobile网络中；3，在20天内交回一部过去使用的旧手机；4，在网上填表后获得退款的待遇。

▲图片来源：T-Mobile官网▲图片来源：T-Mobile官网

　　当以上步骤都完成后，用户会在6-8周的时间内收到T-Mobile邮寄的价值700美元的预付款万事达卡

　　苹果“遇冷”背后：负面消息“太热”

　　负面消息一：“降速门”事件持续发酵，消费者怒告苹果上法庭

　　近来，苹果手机“降速门”事件持续发酵，昨天，韩国一个市民团体正式向首尔中央地方法院提交起诉书，将苹果美国总公司和苹果韩国公司告上法庭。参与这次起诉的消费者共有150人，每人向苹果索赔220万韩元、约合人民币1.3万元。 

　　这起诉讼是苹果公司因降速门事件在韩国遭遇的第一场索赔官司。作为原告方的150名韩国消费者认为，计入手机平均价格和精神损失费，苹果应赔偿每名原告约合1.3万元人民币、共计195万元。央视财经记者赶在10日晚间走访了代表消费者发声的市民团体，看到他们对诉讼材料进行了最后的整理。

　　韩国市民团体“消费者主权市民会议”负责人 高桂铉表示，这起违反商业原则的事件已经成为国际上的热点话题。在这样的形势之下，韩国消费者觉得不能再等下去，就集体发起了诉讼 。

　　除了公益性市民团体代理的这起诉讼，韩国一家承接苹果 “降速门”起诉业务的律师事务所也表示将在不久后向法院起诉苹果，目前已有超过35万名消费者通过这家律师事务所申请集体诉讼。不仅如此，另外一家律师事务所也接受了其他消费者的委托，预计苹果公司今年在韩国面临的索赔官司将接踵而至。

　　负面消息二：iPhone电池“二连炸”

　　此外，西班牙巴伦西亚的苹果零售店内发生一起iPhone电池爆炸事故，导致该大楼有一层被烟雾笼罩，人群紧急疏散。这是苹果iPhone两天内发生的第二起电池爆炸事故。本周二，瑞士苏黎世的苹果员工也因为iPhone电池起火而被轻度烧伤，共7人疑因吸入有害气体导致身体不适而入院治疗。这两起事故可能都与苹果“降速门”相关的电池更换服务有关。由于前往苹果零售店更换iPhone电池的人可能增加，类似事件发生的概率还会上升。 

　　苹果手机利润揭秘：每部151美元 是国产手机14倍

　　苹果手机买一送一岂不是亏大了？每部苹果手机到底能赚多少钱？这也引发了一波，市场机构对苹果手机利润的解密热潮。

　　市场研究公司Counterpoint Research发布的最新报告显示，2017年第三季度，苹果公司在每部iPhone上的利润为151美元，利润率从2016年同期的86%下滑至60%。苹果公司的份额出现了不小的下滑，但依旧控制着智能手机行业超过一半以上的利润。

　　该研究机构认为，苹果利润份额的下降主要源于旧款iPhone机型在销量中占比增多。不过，随着第四季度iPhone X的发售，256GB版的iPhone X显示出较高的市场需求，这有助于把苹果利润提高到更高水平。

　　苹果公司的利润下滑，主要来自于三星对其市场份额的蚕食。三星在2017年发售的Galaxy Note8帮助三星在去年第三季度获得26%的智能机利润份额，三星每部手机的利润为31美元。

　　去年第三季度，中国手机品牌的累计利润首次在一个季度内超过了15亿美元，这是一个质的突破。以往，苹果和三星几乎占据了所有智能机市场的利润。这说明，国产手机品牌正在逐渐分一杯羹，侵占苹果和三星的份额。

　　具体来看，华为第三季度智能机利润为每台15美元，利润份额为4.9%，高于上年同期的3.3%；OPPO每台利润14美元，利润份额为4.0%，低于上年同期的4.2%；vivo每台利润13美元，利润份额为3.1%，低于上年同期的3.7%；小米手机每台利润2美元，手机利润同比增长41%。华为占据了排行榜第三名，为国产手机中排名最高的厂商。

　　苹果每台手机利润平均为国产手机的14倍，那么为什么会有如此大的差别呢？通信世界全媒体总编辑刘启诚说，苹果的利润如此大主要是因为三点，苹果的品牌溢价较高、与供应商议价能力较强、iOS系统比较封闭。

　　刘启诚表示，这么多年来，苹果的产品体验一直较好，带来品牌用户比较认可。苹果手机利润高的前提是其定价高，一部手机卖5000元左右，再加上在全球较高的销量，那么其利润就会较高。在成本方面，苹果和供应商有比较好的关系，便于控制成本，规模化、及时快速生产。这源于苹果对产品管控严格，加之其规模化生产，能够采购到全球最好的手机材料，苹果还会及时付款，以此促进与供应商的关系。另外，苹果的封闭系统是iOS，其应用商店带来了很高的利润，国内厂商这方面做得不够好。

　　刘启诚说，国内手机厂商如何提高利润是这么多年来一直在讨论的话题。实际上关键就是做好品质，提高价格，规模销售，让消费者认可。他表示，国产手机竞争激励，目前基本是以价格战争夺市场，同质化竞争非常严重；不过许多品牌实际上质量不过关，影响力较低。

　　苹果运营商打出“王炸” 能否挽回果粉的心？

　　上月月底，受媒体报道的影响，苹果几家亚洲供应商本股价遭遇连续下跌。该篇报道援引未具名消息人士的话称，iPhoneX 销售不如预期，苹果将把iPhone X的销售预期下调至3000万部，低于最初计划的5000万部。

　　而苹果遇到的麻烦还远不止如此。日前苹果首次公开承认故意让老款iPhone变慢，目的是为了保护电池，此举目前已经在美国境内遭到了8起集体诉讼，消费者直指苹果在用户升级老款iPhone时未进行告知，并在某种程度上诱导了用户购买新iPhone。

　　此外，一些分析师也指出了iPhone X的需求疲软——美国JLWarren Capital预计iPhone X的发货量仅为2500万部，理由是消费者不看好iPhone X的高定价以及苹果公司缺乏有趣的创新。

　　国金证券则表示，iPhone X的价格将在一定程度上抑制消费者对该产品的热情，降低iPhone X的生产速度也可能会影响销售。

▲图片来源：苹果官网▲图片来源：苹果官网
苹果T-MobileiPhone
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