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三星将于今年2月在MWC上发布Galaxy S9手机

三星将于今年2月在MWC上发布Galaxy S9手机
2018年01月11日 08:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月11日早间消息，三星移动业务总裁高东真表示，该公司将在今年2月的移动世界大会（MWC）上发布Galaxy S9智能手机，否认了在CES发布这款手机的传闻。

　　高东真周三在新闻发布会上表示，该公司的年度旗舰智能手机将在2月发布，届时还将宣布上市日期。

　　之前有传言称，这家韩国科技巨头将在CES上推出这款新手机。

　　三星去年3月在纽约的Unpacked Event上发布了Galaxy S8手机，并在4月开始销售。Galaxy S9的发布日期较此提前一个月，因此有可能在3月上市销售。

　　高东真还表示，该公司计划在明年推出一款可折叠手机。他去年曾对韩国记者表示，该公司的目标是今年发布这款产品。

　　高东真说，用户界面是最大的商业化障碍，他还补充道，该公司正在积极克服这一问题。

　　三星内部人士透露，该公司暂定今年年底开始生产可折叠手机。

　　高东真透露，Bixby 2.0将在一年内发布，他还强调称，三星的所有设备都将在2020年支持这款虚拟助手。“很多公司都有人工智能技术，但具备硬件能力的并不多。”他说，“我们起步稍晚，但相信可以为消费者提供最好的体验。”

　　三星之前还曾表示，他们计划在2020年把人工智能功能融入旗下所有家电产品。

　　三星Galaxy S9有望成为该公司首款具备512GB存储内存的智能手机。三星还在CES上展示了一款146英寸的MicroLED电视，并将在今年实现商业化。（思远）

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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