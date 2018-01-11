华为与AT&T合作失败后 一加手机要和美国运营商谈判

新浪科技讯 北京时间1月11日晚间消息，一加手机CEO刘作虎日前在出席CES展会期间表示，一加手机今年准备与美国运营商谈判，商讨销售手机事宜。

由于AT&T在CES前夕突然取消与华为的合作，与美国运营商合作销售手机成为了本届CES的一个热门话题。

对此，刘作虎在CES展会期间接受采访时称，一加手机计划在今年与美国运营商商讨合作事宜。他说：“如果有合适的机会，适当的时机，我们非常愿意尝试与美国运营商谈判。”至于何时能达成协议，刘作虎并未给出具体的时间表。

与华为相比，一加手机只是在Android爱好者和技术社区中具有较高的知名度，而并未引起美国政府的高度关注。因此，与美国运营商的潜在合作将给一加手机带来一个重量级的销售合作伙伴，还可能进一步提高一加手机的知名度。

此外，刘作虎还证实，下一款一加新手机将于今年第二季度末上市，与去年的一加5上市日期基本一致。

据预计，在美国约90%的智能手机通过运营商渠道销售。去年12月，华为与AT&T达成初步协议，计划在美国市场销售华为旗舰手机Mate 10。华为当时还表示，将在本周的CES展会上公布详细信息。

但出乎意料的是，AT&T在CES前夕临时变卦，取消了合作。如今，华为只能通过零售渠道和在线方式在美国销售手机。(李明)