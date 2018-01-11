酷派:贾跃亭旗下公司再出售5.51亿股份 不再持有股份

新浪科技讯 1月11日晚间消息，酷派集团（02369.HK）发布公告称，公司已于2018年1月11日获Leview Mobile HK Limited告知，Leview Mobile HK Limited已向买方Zeal Limited出售5.51亿股销售股份。该公司亦获告知，完成已于2018年1月11日发生。

紧随完成后，Leview Mobile HK Limited 不再于该公司拥有任何权益，而买方Zeal Limited拥有5.51亿股股份，于本公告日期约占该公司已发行股本10.95%。

1月4日酷派发布公告称，Leview Mobile HK Limited告知已出售而买方已购买897，437，000股销售股份，现金代价为每股销售股份0.9港元，即总代价8.07亿港元，不再为单一大股东。

2015年6月28日，乐视出资21.8亿元购买了酷派18%的股份，一跃成为第二大股东。

2016年6月，乐视增持酷派股份至28.90%，成为其第一大股东。

2016年8月5日，酷派发布公告称，贾跃亭正式入主酷派，出任董事长。随后原华为荣耀总裁刘江峰出任酷派CEO。

2017年8月31日，酷派CEO刘江峰宣布离开酷派。

2017年11月，贾跃亭辞去酷派董事局主席职务。

自贾跃亭入股酷派集团后，酷派股价就不断下探，最低时甚至下探至0.66港元。