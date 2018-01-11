新浪科技> 电信 > 正文

酷派:贾跃亭旗下公司再出售5.51亿股份 不再持有股份

酷派:贾跃亭旗下公司再出售5.51亿股份 不再持有股份
2018年01月11日 19:34 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 1月11日晚间消息，酷派集团（02369.HK）发布公告称，公司已于2018年1月11日获Leview Mobile HK Limited告知，Leview Mobile HK Limited已向买方Zeal Limited出售5.51亿股销售股份。该公司亦获告知，完成已于2018年1月11日发生。

　　紧随完成后，Leview Mobile HK Limited 不再于该公司拥有任何权益，而买方Zeal Limited拥有5.51亿股股份，于本公告日期约占该公司已发行股本10.95%。

　　1月4日酷派发布公告称，Leview Mobile HK Limited告知已出售而买方已购买897，437，000股销售股份，现金代价为每股销售股份0.9港元，即总代价8.07亿港元，不再为单一大股东。

　　2015年6月28日，乐视出资21.8亿元购买了酷派18%的股份，一跃成为第二大股东。

　　2016年6月，乐视增持酷派股份至28.90%，成为其第一大股东。

　　2016年8月5日，酷派发布公告称，贾跃亭正式入主酷派，出任董事长。随后原华为荣耀总裁刘江峰出任酷派CEO。

　　2017年8月31日，酷派CEO刘江峰宣布离开酷派。

　　2017年11月，贾跃亭辞去酷派董事局主席职务。

　　自贾跃亭入股酷派集团后，酷派股价就不断下探，最低时甚至下探至0.66港元。

酷派贾跃亭股份
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有