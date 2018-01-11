苹果手机单台利润高达151美元 是国产品牌近14倍

市场研究机构Counterpoint日前对2017年三季度各手机厂商的利润进行了调查。数据显示，苹果手机单台利润高达151美元(1000元人民币)，是中国厂商平均每部手机利润的近14倍。

调查显示，苹果手机单台的利润是三星的近5倍，三星第二，其利润为31美元(200元)。华为手机单台利润为15美元，OPPO、vivo分别为14美元和13美元，小米手机利润向来都很低，三季度单台仅为2美元。

第三季度苹果和三星两个品牌总共占据了手机行业75.7%的利润。虽然中国厂商的利润普遍不高，但是与2016年相比，苹果去年第三季度的利润占比实际上下降了30%，尽管如此，苹果的利润份额仍占到59.8%。

三星2017年第三季度获得了近26%的利润，也算是强势回归，2016年因为爆炸事件三星手机几乎没有利润。

华为、OPPO和vivo总共拿下了行业12%的利润，其中华为占4.9%，OPPO占4%，vivo占3.1%。

与2016年相比，华为手机利润获得67%的同比增长，OPPO和vivo利润排在第四和第五的位置。小米第三季度利润获得了41%的强势增长，不过跟前面的竞争对手还是有不小的距离。

此外，中国厂商利润总和单季度首次超过了15亿美元，这是一个历史性的突破。Counterpoint副总监塔伦·帕塔克(Tarun Pathak)表示，通常，智能机行业的所有利润都是由苹果和三星两个品牌占据，但是中国品牌正在蚕食这两个品牌的利润。