iPhone降速门遭参议院发难 要求苹果披露更多信息

新浪科技讯 北京时间1月10日晚间消息，美国共和党参议员约翰·桑恩（John Thune）日前致信苹果公司（以下简称“苹果”），要求苹果对iPhone“降速门”事件作出进一步的解释。

去年12月28日，苹果就iPhone“降速门”事件（为保护电池而降低老款iPhone的性能）公开道歉，并降低了更换电池的成本。此外，苹果还表示将通过软件升级的方式，让用户更好的了解电池使用状态。

桑恩是美国参议院负责企业监管问题的一个委员会的主席，他1月9日致信苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook），要求苹果公开有关“降速门”事件的更多信息。

桑恩在信中称：“苹果在该事件上遭受了大量消费者的指责，这表明苹果在企业透明度方面应该做得更好。”

苹果之前表示，将iPhone 6及以后机型更换电池的价格从79美元降至29美元。此外，苹果还将对iOS系统进行更新，方便用户查看电池状况，以及是否影响设备性能。

此次，桑恩在信中询问，苹果是否考虑过提供免费的更换电池服务，或是为之前花原价更换电池的用户提供补偿。

此外，桑恩还询问苹果，是否会在软件更新中告知消费者，这种情况究竟会对手机的性能产生多大的影响、以及用户是否有权拒绝升级。另外，桑恩还询问苹果，多年前的iPhone是否也采用过类似的做法。

桑恩希望苹果能在1月23日前对上述问题作出答复。对此，苹果发言人尚未发表评论。（李明）