新华社：华为赴美 怎么就这么难？

原标题：华为赴美，怎么就这么难？

美国媒体报道，当地时间8日，美国移动通信运营商电话电报公司（AT&T）撤销在美销售华为手机的计划。

此前，18名美国国会议员联名致信联邦通信委员会，以国家安全为由，呼吁调查华为与AT&T的合作。

分析人士指出，合作告吹令中美双方企业蒙受损失，背后有明显政治动机。美国日益强烈的保护主义和商业泛政治化趋势或将损害美国自身利益。

最后一刻“被逃婚” 输的不只是华为

美国多家商业媒体9日报道，AT&T临时退出与华为合作协议。按照原计划，华为将通过AT&T运营商渠道销售Mate10 Pro手机，并在拉斯维加斯消费电子展上公布合作细节。

华为消费者业务首席执行官余承东9日在电子展上发表主题演讲，宣布Mate 10 Pro正式进入美国市场，回应AT&T的“逃婚”。

余承东说，作为全球第三大手机厂商，华为产品无法进入美国运营商渠道，对双方企业是巨大损失。“在美国市场，超过90%的智能手机通过运营商渠道销售”，消费者将失去多元选择的机会。

外媒评论，尽管华为仍将通过其他渠道推广新款手机，但不能借助运营商的渠道，将极大影响华为在美国市场的发展。

待遇反差背后的“有色眼镜”

分析人士指出，美国运营商临时“退场”，可能是迫于政治“压力”。这起中美商业合作告吹，是美国保护加剧、营商环境恶化的表现。

媒体报道显示，去年12月，美国18名国会议员联名致信联邦通信委员会，以所谓华为涉嫌在美从事间谍活动等为由，要求调查华为与AT&T合作。

分析人士认为，从技术层面分析，无论何种品牌的手机，制造工艺并没有太大差异，零部件都是全球采购。不管牌子是华为还是三星，手机皆为全球供应链的组合，也是全球化产物。

近期，美国高通芯片曝出严重安全漏洞，依然被视为“技术问题”处理，而华为与AT&T这一几乎零技术风险的普通交易被部分美国政界人士视为“安全风险”，暴露出美国政界有些人对华为的强烈猜疑，这样的反差令人深思。

借安全之名行保护之实

华为在美国的遭遇并不让人意外。

实际上，过去一年间，从限制外国商品进入美国市场，到阻止外国企业、尤其是中企在美并购投资，美国的保护倾向愈演愈烈，反映出以国家安全为名，行保护之实的趋势。

1月8日，在美国拉斯维加斯，来自华为、微软、比亚迪、高通等中美两国知名企业的300余名企业家和技术精英参加“拉斯维加斯中国之夜”活动。新华社发（柳泉摄）

然而，动辄把商业事件和正常交易贴上政治标签，这种商业行为政治化的思维只会把双赢变双输甚至三输，损害双方企业与美国消费者利益，进而损害美国自身的形象和声誉，以及美国作为投资和商业目的地的吸引力。

近期中企赴美接连遭遇“非正常阻力”

近一段时间，中企的商业行为在美国面临各种“非正常”阻力的消息不少。最近，中国数字支付公司蚂蚁金服对速汇金国际并购失败，就是美国以国家安全为由阻碍中企并购的新案例。

在此之前的2017年11月，纽约老牌投行考恩集团以无法取得外国在美投资委员会（CFIUS）批准为由，取消中国华信能源2.75亿美元投资。

去年9月，美国总统特朗普按CFIUS建议否决中资背景企业收购美国芯片生产商莱迪思半导体。