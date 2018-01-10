瑞士苏黎世苹果店内iPhone突然爆炸 致7人入院

海外网1月10日电 意大利当地时间9日上午，在瑞士苏黎世一家苹果专卖店里，一部iPhone手机电池爆炸，造成1人受伤，7人中毒，包括员工和顾客在内的50余人被紧急疏散。

意大利媒体纷纷就此事作出报道：

意大利《晚邮报》：iPhone电池爆炸了，一名店员受伤，苹果零售店（App Store）紧急聚散人群。

意大利《信使报》：瑞士苹果零售店（App Store）iPhone电池爆炸，50人被紧急驱散，1名店员受伤，7人接受治疗。

意大利ilMattino网站：瑞士苹果零售店（App Store）iPhone手机电池爆炸，50人被紧急驱散，1名店员受伤，7人接受治疗。

意大利《信使报》9日援引当地媒体《20 Minuten》消息称，发生事故的苹果专卖店位于苏黎世知名购物大道车站大街（Bahnhofstrasse）。上午10时左右，一名店员从iPhone手机中取出电池时，电池就在他的手上爆炸，这名店员的手部被炸伤，爆炸产生的烟雾立刻弥漫整个商店。当时店内包括员工和顾客在内的50余人被紧急疏散到室外。火警和救护人员随后赶到现场，有7人因吸入有害气体感到不适被送往医院。

初步调查显示，当时受伤员工正在对手机进行维修，爆炸是在他取出电池时发生的。目前，警方正在调查具体原因，英国《镜报》称爆炸或由手机电池过热引起，不过报道未透露发生爆炸的是哪款机型。