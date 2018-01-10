评论:华为成中美暗战牺牲品 打压华为被美国当成筹码

来源：界面新闻 作者：饶文怡

仿佛是一场黑色幽默，华为上下信心满满的通过运营商渠道把手机产品打入美国市场一事，在落槌前的最后一刻被喊停。

18名国会议员联名发出的一封致美国联邦通信委员会（FCC）主席Ajit Pai的邮件，成为了压垮骆驼的最后一根稻草。这些议员在邮件中提出，出于安全问题的担忧，要求FCC对华为与美国运营商的合作展开调查。

在这些议员的笔下，华为仿佛已经成为了渗透进美国电信行业的一个野蛮人：不仅会窥视美国企业的日常行为，还对它们一直珍视的知识产权视若蔽履；因此，在他们的眼中，华为“根本不能被相信，且有可能对美国国家安全带来威胁”。

迫于这重压力，AT&T不得不终止了和华为的合作，前期的努力最终化为竹篮打水。

这并不是华为第一次在美国市场受挫了。

海外市场已经成为了华为业务的重要组成部分，但美国始终是这家公司迈不过去的坎。此前，华为曾经多次尝试进入美国市场，但效果都不尽如人意。

早在2010年，华为就曾试图收购摩托罗拉无线网络业务，为此，它们多次游说美国政府，希望获得对方的许可，但美国政府最终以“国家安全”为由拒绝了这笔交易。

2011年，华为与服务器技术公司3Leaf Systems达成协议，准备以200万美元收购对方，但这笔交易同样被美国海外投资委员会以担忧“技术输出”为名干预，最终以流产告终。

2012年，华为更是和中兴一道，被美国国会出示了一份调查报告，结果显示，两家企业“对美国的国家安全都是威胁，且无法自证清白”，“建议美国与这两家企业划清界限”。

一系列烦扰的结果是，2013年，时任美国总统奥巴马签署法案，要求美国政府相关部门不得私自购买信息技术系统，尤其是来自中国的IT设备。这基本上锁死了华为向美国市场销售网络设备的可能。

此路不通，华为在之后选择了通过终端产品以及企业业务叩开美国市场的大门。其中，智能手机算是华为进入美国市场的重要力量。

要想真正把手机产品打入美国市场，和运营商合作本来是最重要的一个方式，而华为也已经几乎完成了必备的整个流程。只是议员们的审视，又在最后一刻切断了华为和运营商之间的联系。

至少，在美国时间1月8日之前，华为不少员工们还是对能够和AT&T正式达成合作，敲开美国市场大门感到充满期待，在他们的朋友圈中，华为在当地的大幅广告随处可见。为了这次大动作，它们甚至请来了近年火爆的“神奇女侠”盖尔·加朵来为产品站台。

他们也许没想到，在正式发布会的前一个晚上，华为会遇到长久以来冲击美国市场的最大一次挫折。

不过，在这条路上，华为并不独行。

长久以来，中美两大经济体之间的商业暗战就在不断进行。除了华为之外，国内的另一家通信行业巨头中兴也在过往一直在美国市场磕磕碰碰。

此前，中兴美国公司被指控向美国制裁的国家伊朗出售违禁产品，中兴方面承认，在未获得美国政府许可的情况下，向伊朗出口美国产品，妨碍司法，以及制造重大不实陈述。

结果是，到了2017年3月，中兴发布公告称，已就美国政府出口管制调查案件达成和解，但这个和解的代价是惨重的——中兴合计向美国政府缴纳了约合82.2亿元的罚金，创造了美国有史以来出口管制案的最高罚款纪录。

这一边厢，来自海外的企业也在中国市场也遭遇过打击。2013年前后，国内启动了去IOE化的进程，摆脱对IBM、Oracle、EMC这三家IT巨头的依赖，说白了就是用国内公司服务替代他们。

这里面固然有云技术快速发展的原因，但斯诺登引发的棱镜门事件的影响也不可小觑。事件的发酵给了国内相关部门一个保卫信息安全的理由，加速了去IOE化的进程；国内的企业得以摆脱IOE三家国际信息巨头的控制。

太阳底下无新事。在各种暗涌之下，企业在其中可做的实在不多。更多时候，他们对外只能说：尽量做好自己，迎接市场挑战。

就像这一次，在坏消息已经尘埃落定之后，华为消费者业务CEO余承东在既定的发布会上只能说：“经历了这些时间的努力，华为比任何时候都更接近美国的消费者。我们坚信只要产品有竞争力，能够真正为消费者带来价值，他们最终会选择华为。”

语气上看，信心依旧存在，但在瞬息万变的商业社会中，经历过这次挫折后，主动权已经不完全在华为手上。它成为了大国博弈的又一个牺牲品。