中国手机厂商反对博通与高通合并 担心芯片提价

新浪美股 北京时间10日消息，据国外媒体报道，中国两家大型智能手机制造商OPPO与vivo表示，反对博通（Broadcom）和高通公司（Qualcomm）的潜在合并交易，原因是担心该交易会挤压智能手机制造商的利润率，而令大型全球竞争对手受益。

OPPO与vivo的高管称，如果博通对高通实施的1050亿美元敌意收购获得成功，他们担心未来产品会涨价并出现其他变化。高通220亿美元的年收入中有超过10%来自这两家中国公司。

另一家中国手机制造商小米公司也表示，对该合并交易持保留意见。如果此项交易成功，将会产生全球第三大芯片公司。

博通和高通之间的任何合并交易要到数月后才会做出决定。博通目前在加利福尼亚州圣何塞和新加坡设有两个总部。该公司去年11月向高通发出收购提议，不过被高通董事会拒绝。此后博通提议替换高通的董事会，此事将在3月份提交股东大会表决。

即便两家公司达成协议，该交易仍需通过多个国家的反垄断和监管审查。来自中国最大的几家智能手机生产商的反对意见可能破坏博通争取中国监管批准的努力。

接受外媒采访的小米、OPPO和vivo高管表示﹐如果博通收购高通﹐担心博通可能会提高芯片价格，而且还可能大幅削减高通的研发开支。

这三家公司表示，长远来看，博通与高通的合并将使他们处于不利地位，因为高通过去的投资已经使高通及其客户在新手机技术方面占得先机。高通近期正大举投资开发5G无线技术。

这三家中国公司去年11月与高通签署了一份非约束性协议，将在未来几年采购120亿美元的零部件。这三家公司的高管还称，如果博通成功收购高通，他们可能会换供应商。尽管这三家公司也是博通的客户，但它们给博通带来的收入低于对高通的收入贡献。