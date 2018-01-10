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余承东愤怒回应手机入美受阻 美媒：这是CES最佳演讲

余承东愤怒回应手机入美受阻 美媒：这是CES最佳演讲
2018年01月10日 12:13 新浪科技
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余承东余承东

　　导语：美国科技博客The Verge日前撰文称，虽然华为在CES上展示Mate Pro 10的过程平淡乏味，但余承东在最后针对AT＆T放弃合作一事发表的脱稿评论却令人眼前一亮，堪称本届CES上的最佳演讲。

　　以下为文章主要内容：

　　在最糟糕的情况下，CES会变成一个被陈词滥调、时髦术语和各种排练过无数遍的伪善言辞妆点的地方，令人心生厌恶。但我今天却窥见了一家大公司最美好的一面，令我颇为享受。

　　华为消费产品部门CEO余承东刚刚花了大约一个小时的时间，面向美国市场照本宣科地宣传了Mate 10 Pro。他有些口吃，有些犹豫，在台上的表现也很不自然。

　　他的不安或许是因为AT＆T在最后时刻放弃与华为合作在美国销售手机。华为本该借此机会在美国闪亮登场，但AT＆T却给这家公司拆了台。

　　报道显示，AT＆T的决定是迫于美国国内的政治压力。

　　但余承东在主旨演讲的最后阶段做了一件出人意料的事情。他身后的幻灯片切换成了一句简简单单的话：“我想分享一点东西。”随后，他直接阐述了华为与运营商之间的交易失败。此时的他一改之前的犹豫不决，而是满怀自信地表达了自己的观点：如果没有华为这家全球第三大手机厂商的产品，美国消费者就无法获得最优质、最大胆的选择。

　　“大家都知道，美国市场有90%多的智能手机都是通过运营商的渠道销售的。”他说，“这对我们来说是巨大的损失，对运营商同样如此。但消费者的损失更大，因为消费者得不到最好的选择。”

　　回顾自己25年前刚刚加入华为的日子，余承东对华为蒙受的不信任以平静的方式表达愤怒。他说，华为当初在中国市场也面临很多质疑，毕竟他们6年前在消费市场还几乎是一片空白。

　　“我们赢得了中国运营商的信任，赢得了新兴市场的信任……我们还赢得了全球运营商的信任，包括欧洲和日本运营商。”他说，“我们目前在全世界服务于7000万人。我们证明了自己的品质，也证明了我们的隐私和安全保护措施。”

　　我扭头看了看我身后的提词器，上面一片空白。但正是这样一段即兴演讲，反而成了余承东当天最鼓舞人心、最有说服力的言辞。这原本有可能又是一段乏味的陈述，但最终，真正的激情却奔涌而出。

　　我在想，其实，科技行业的所有主题演讲都应该由一个懂得适度表达激情的CEO来完成。（思远）

　　以下为余承东演讲中回应AT＆T放弃与华为合作部分：

　　可能很多人已经读了今天的报纸，发生了一些事情，很不幸，我们不能通过运营商渠道销售华为的产品，但还是感谢我们的产品可以通过电商渠道销售。

　　大家都知道美国市场上90%的手机销售都是通过运营商渠道实现的，华为有最好的技术和创新，去年的Mate 9的消费者反馈就非常不错。Mate 10的表现应该会更好，我们没能通过运营商实现销售，对我们和运营商都是损失，而消费者会遭受更大的损失，因为他们没有机会得到这个最好的选择。

　　我在华为工作了25年，从一家小公司成长为世界最大的通信设备商，华为消费者业务从我一个人到现在这么多员工，现在也已经有24年历史。一开始做产品的时候，我们甚至没法取得中国运营商的信任，因为对于一个新进入这个市场的公司非常难。但是我们终于还是赢得了中国运营商的信任，赢得发展中国家，发达国家的信任，我们还赢得了全球运营商的信任，不管是欧洲的还是日本的。

　　现在我们的全球用户达到7000多万。过去的30年我们向用户证明了我们的品质，证明了我们对用户信息，隐私的保护，证明了我们的创新，领先技术。

　　我们一直在努力工作，我们一直用户放在第一位。25年前我刚刚加入华为的时候，我刚刚从大学毕业，任正非告诉我们用户第一，努力工作。

　　6年前，我们刚刚推出华为手机的时候，没人知道我们，6年过去了，我们现在是世界三大手机品牌，我们深感荣幸。华为的高端手机赢得了全球用户的信任，包括来自欧洲和其它发达国家的用户。华为的技术变得更强，未来我们还将贡献更多创新。

　　华为这个公司的风格就是简单，开放，透明。我们有激情做更多事情，相信更多用户将选择华为，更多运营商会选择华为，因为你们需要华为，华为可以为你们带来更多价值。（天恒）

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技CES专题（PC版：http://tech.sina.com.cn/zt_d/ces2018/ ；WAP版：http://tech.sina.cn/zt_d/ces2018 ），我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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