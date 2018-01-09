消息称三星11月量产可折叠屏幕手机 最早12月上市

新浪科技讯 北京时间1月9日晚间消息，韩国媒体今日援引业内人士的消息称，三星将于今年11月开始生产可折叠屏幕智能手机，预计于12月或明年年初上市。

这些知情人士称，三星近期已经确定了可折叠智能手机的最终规范及制造计划。关键的可折叠屏幕的开发工作将于今年3月完成，面板的生产工作将于9月启动。

这款手机可能采用7.3英寸OLED屏幕，可向内折叠。目前，三星显示器公司(Samsung Display)正在测试这款屏幕的原型产品，以确保屏幕在反复折叠后不会损坏。

知情人士还称，在本周的CES展会上，三星还计划在一次非公开会议上向核心客户展示这款可折叠屏幕。

有分析人士称，即将到来的这款可折叠手机有可能成为三星有史以来最昂贵的智能手机产品。

去年4月，三星显示器公司首席工程师Kim Tae-woong曾表示，由于曲面屏手机依旧畅销，再加上一些技术上的挑战，可折叠屏幕手机可能要到2019年才能上市。

投资公司HI Investment and Securities分析师徐元双(Chung Won-seok)也认为，三星将于2019年推出可折叠屏幕，因为没有必要过早销售可折叠手机。他说：“当前的曲面屏享有20%的运营利润。当曲面屏手机需求出现下滑后，三星就会打出下一张王牌(可折叠屏幕)。”

可折叠屏幕被视为未来智能手机的发展趋势。除了三星，苹果公司和中国的小米公司等也正在研发相关技术。(李明)