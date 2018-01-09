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联通大规模人事调整：附总部部门、子公司正副职名单

联通大规模人事调整：附总部部门、子公司正副职名单
2018年01月09日 18:18 运营商世界网
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　　运营商世界网 康钊 /文

　　知情人士向运营商世界网透露，备受关注的中国联通中高层人事调整已完毕，除了个别因为流程问题还无法公布任命的干部外，其余均已明确。

　　据悉，此次调整涉及几乎所有的中高层干部，包括总部部分部门、多地分公司、多个子公司主要负责人完成了任免调整，本次人事调整共涉及242人。

　　从职务任命可看出，很多总部部门的负责人数量有所缩减，不少总部部门只有一正一副，有的甚至只公布了一名总经理，例如财务部只有总经理张矛，未见财务部副总经理的人名。

　　另外，中国联通公布了子公司、直属单位、省分公司主要负责人名单。

　　据悉，任职文件中规定，任职人员原任职务自然免除，聘（任）期3年。聘（任）期内达到退休年龄的，按有关规定办理。试用期内人员，原试用期不变。

　　附一、为中国联通此次公布的总部部门负责人名单

　　综合部，由张喜民任总经理兼董事会办公室主任；岳爱成、谢华任副总经理；

　　企业发展部/法律部，由韦秀长任总经理；杨学钰任副总经理；

　　资本运营部，由张范任总经理（兼）；王启明任副总经理；

　　财务部，由张矛任总经理；

　　人力资源部，由尹文凯任总经理；傅铁夫、江义娟任副总经理；

　　市场部，由温宁瑞任总经理；薛吉平任副总经理兼终端与渠道支撑中心（联通华盛通信有限公司）总经理（二级正）；李更新、杜永红、郭林、贾志强任市场部副总经理；

　　实体渠道部，由巩颖任总经理；陈丰伟任副总经理；

　　政企客户事业部，由李广聚任总经理；方刚、崔涛、王凌升、陈晓天任副总经理；陈海波、李明铎、辛克铎兼任副总经理；

　　物联网业务部，由陈晓天兼任总经理、物联网研究院院长；

　　客户服务部，由李红五任总经理；周军任副总经理；

　　互联网运营部，由陈扬帆任总经理；孙江山任副总经理；

　　信息化部，由孙世臻任总经理兼信息安全部总经理；杨永平任副总经理兼信息安全部副总经理；李莞菁任副总经理兼运营中心总经理；陈淑平任副总经理；

　　王志军任副总经理兼数据中心总经理；

　　电子商务部，由黄文良任总经理；李立新、杨宇任副总经理；

　　技术部，由陈赤航任总经理；刘晓甲任副总经理；

　　物资采购与管理部，由苏宝合任总经理；魏炎如、李沈庄任副总经理；

　　审计部，由郭小林任总经理；罗重辉、李健任副总经理；

　　监管事务部，由周仁杰任总经理；

　　党群工作部，由李华任主任；洪钟（职级不变）、王建任副主任；

　　网络发展部，由韩志刚任总经理（兼）；曲保忠、马红兵、赵静宜任副总经理；

　　运行维护部，由傅强任总经理；崔荣春任副总经理；刘北阳任副总经理兼客户支撑中心总经理；王睿任副总经理兼网络优化中心总经理；刘洪波任副总经理兼网络IT中心总经理；

　　附二、中国联通的公布子公司及直属单位的主要负责人名单。

　　中讯邮电咨询设计院有限公司，由张涌任执行董事（法定代表人）、总经理；王志（职级不变）、郑杰、张亚秋、朱常波、周彬、迟永生任副总经理；

　　联通网络技术研究院，由张涌兼任院长；

　　联通华盛通信有限公司，由薛吉平任执行董事（法定代表人）、总经理；

　　马达、苏卫国任副总经理；

　　联通系统集成有限公司，由陈海波任执行董事（法定代表人）、总经理；

　　高文龙、刘鸿光、王宏伟任副总经理；

　　联通信息导航有限公司，由夏柏涛任执行董事（法定代表人）、总经理；

　　于永平、张智任副总经理；

　　联通支付有限公司，由孔繁华任执行董事（法定代表人）、总经理（职级不变）；刘江、李卫兵（职级不变）任副总经理；

　　中国联通研究院，由张云勇任院长；伍千军、钱蓓力任副院长；

　　联通云数据有限公司，由张清贵、秦伟、李浩宇任副总经理；

　　IT研发中心（联通软件研究院），由耿向东任总经理（院长）；

　　江国通、陈斌、马秀发、娄瑜任副总经理（副院长）；

　　联通学院，由季巍任院长；毛建庄、刘志华任副院长；

　　联通大数据有限公司，由赵越任执行董事（法定代表人）、总经理（职级不变）。

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