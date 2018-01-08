HTC去年营收21亿美元 创十三年来新低

新浪科技讯 北京时间1月8日晚间消息，HTC今日宣布，公司2017年营收为621.2亿新台币（约合21.02亿美元），较2016年下滑20.52%，创十三年来最低水平。

去年12月，HTC营收40.2亿新台币（约合1.36亿美元），环比下滑29%，同比下滑37.3%。这主要是因为11月发布的最新旗舰机型HTC U11+未能重振其智能手机业务。

整个2017年，HTC营收为21亿美元，同比下滑20.52%，为十三年来的最低水平。截至去年第三季度，HTC已经连续10个季度亏损。

有分析人士称，HTC专注于中端机型的战略，将继续面临内地智能手机厂商的强劲挑战。当前，内地智能手机厂商正在全球扩张，并通过较高的性价比赢得市场份额。

去年9月，HTC将旗下曾参与谷歌Pixel手机的业务团队打包出售给谷歌，售价11亿美元。这是HTC在2017年3月出售上海手机工厂之后的又一次大额交易。

在手机业务走向低迷之际，VR（虚拟现实）成为了HTC的新方向，不断加强在该领域的投资。HTC表示，无论是上海工厂交易，还是谷歌交易，所得资金均被投入到VR领域。（李明）