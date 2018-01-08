余承东：华为手机不特别追求销量 今年没有2亿台目标

新浪科技讯 1月8日下午消息，针对媒体报道的华为手机今年目标销量2亿台，华为消费者业务CEO余承东在朋友圈回应称，华为不特别追求销量，而是健康、可持续成长，今年没有2亿台目标一说。

否认2亿台销量目标

日前，余承东在2018新年致辞中公布了2017年的业绩数据：华为消费者业务2017年销售收入预计在2360亿人民币左右，相比较2016年增长大约30%。华为（含荣耀）智能手机全年发货1.53亿台，全球份额突破10%，稳居全球前三，在中国市场持续保持领先。

随后，有媒体报道称，华为消费者业务在近期召开的务虚会上已提出了新的目标，就是在今年全球达到2亿台。不过华为官方当时并未证实此说法。

今日余承东在朋友圈对此回应称，“没有2亿台目标一说，我们不特别追求销量，而要保持健康、可持续成长。”

销量增速放缓 任正非强调重视低端市场

不过值得注意的是，华为智能手销量在2012年和2013年保持超过60%的增长率，2014年和2015年保持超过40%的增长率，2016年降至28.7%，而2017年虽然实现了“全球份额突破10%，稳居全球前三，在中国市场持续保持领先”的成绩，但增长率已经降至10.1%，创下2010年以来的历史最低点。

这与此前华为智能手机业务对高端市场的偏重有一定关联，此前，利润是任正非一直对华为消费者业务不满的地方。实际上，从2015年华为智能手机出货量破亿后，华为便在调整智能手机发展战略，有意向中高端产品和市场靠拢。

余承东在2018年新年致辞中透露，2017年继P9系列发货量超过1000万台后，Mate 9、P10系列全球发货量分别突破1000万台。而根据Counterpoint Research的研究报告显示，2017年第三季度苹果在智能机行业的利润份额为60%，较上年同期的86%下降了26%，三星则增长至26%，华为第三季度智能机利润份额也从上年同期的3.3%增长至4.9%。

不过销量增速放缓也引发了任正非的担忧。

2018年的第一个工作日，华为内部签发了创始人、总裁任正非在华为消费者业务汇报以及骨干座谈会上的讲话。其中一条“以商业成功为中心，高端产品加强成长，但是不能忽视低端产品保护着我们市场空间的作用”的要求引发外界关注。

“用低端产品来保卫我们高端产品多一些盈利，很重要。虽然低端机在商业成功上赚的钱少，但是保卫了高端机的市场，它为你流血牺牲，高端机为什么不能分点钱给你呢？”

在荣耀品牌上，任正非要求荣耀要面向年轻人市场，与走向高端的华为品牌形成双犄角，各自应对不同的客户群体和市场。“荣耀团队要尽快改变利益分享机制，激活作战组织和团队。只要卖出去就是成功。”

为此，2017年12月，任正非签发了荣耀品牌手机单台提成奖金方案。新的方案显示，荣耀品牌手机奖金值=单台提成*销售台数*加速激励系数*贡献利润额完成额。在贡献一定利润额的基础上，任正非要求荣耀贡献销量规模的意图明显。(张俊)