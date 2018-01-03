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2017年中国经济关键词：中国领跑5G正式商用近在咫尺

2017年中国经济关键词：中国领跑5G正式商用近在咫尺
2018年01月03日 11:27 中国经济周刊
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　　新零售连接线上线下；共享单车方便大众出行；无现金体验便捷；医疗改革降低看病成本；房地产密集调控、严控地方债、出清“僵尸企业”、坚决打击违法违规集资，中央全面围捕“灰犀牛”，防范化解金融风险；FinTech风光登场；基于大数据与深度学习的人工智能风靡世界；承载着金融科技与物联网的5G技术商用在即……

　　2017年这些经济关键词，点缀着过去，展望着未来。

　　《中国经济周刊》 记者 宋杰︱上海报道

　　2017年，5G首次被写入国务院政府工作报告：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。”

　　这些表述体现了国家对于发展5G的决心，也意味着5G商用步伐进一步加快，将发挥全行业、全社会的基础性支撑作用。

　　全球5G标准紧张博弈，我国研发和标准化工作进入攻坚阶段

　　2017年6月，华为率先完成中国5G技术研发试验第二阶段测试，针对未来5G三大场景的业务特点，实现了一张网络同时使能多种业务，各项技术指标超出ITU（国际电信联盟）对5G定义的要求。

　　业内人士认为，华为提前完成此次基于真实网络及业务环境下的大规模业务验证，是中国5G研发试验的关键里程碑，加速了产业生态的构建，是5G产业化进程迈出的重要一步。

　　中国通信标准化协会战略咨询委员会主任委员奚国华在“2017年IMT-2020（(5G）峰会”上透露，2017年5G国际标准正式启动，或在年底完成5G第一基础版本。

　　全球5G标准正在紧张博弈，我国的5G研发和标准化工作已进入攻坚阶段。按照此前时间表，中国2018年将进行5G商用试验，并计划在2020年部署。5G国际标准的出台，无疑会让5G商用加速到来。

　　三大运营商5G城市外场试验加速

　　2017年7月开始，三大运营商5G城市外场试验进入加速阶段。同月，工信部批复4.8～5.0GHz、24.75～27.5 GHz和37～42.5GHz频段用于5G技术研发试验。

　　业内人士介绍，6GHz以下频段在广覆盖方面优势明显，而6GHz以上频段在为5G提供流量和回传方面具有超高性能。此次工信部共批复8.25G毫米波带宽，显示了我国在频谱方面引入高频的趋势，表明我国进行毫米波研究的决心。

　　2017年8月，中兴与中国移动研究院合作，成功完成业界首个5G承载网OTN端到端低时延传输测试，为超高可靠超低时延通信（uRLLC）业务的承载带来新曙光。此次测试的意义在于，未来运营商将以光速开展5G服务，不仅带来带宽和流量的大幅提速，还可带来零等待的用户体验。

　　2017年10月，由华为、中兴和烽火三大通信设备厂商联合研发的下一代5G传输系统SPN一阶段试验测试完成，这是5G传输领域的首次实验室新技术验证测试，标志着5G传输开始由技术研究转向技术实现。

　　与技术发展相配套，我国5G频率使用规划也取得了重大进展。2017年11月14日，工信部正式发布5G系统在中频段内的频率使用规划，明确了3300～3400MHz、3400～3600MHz和4800～5000MHz频段作为5G系统的工作频段。由此，我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。业内人士称，该使用规划的发布，将对我国5G系统技术研发、试验和标准等制定以及产业链成熟起到重要先导作用。

　　至少5个城市2018年5G规模组网

　　2017年11月，高通、中兴通讯和中国移动成功实现了全球首个基于3GPP R15标准的端到端5G新空口（5G NR）系统互通（IoDT）。5G新空口技术的应用，未来可支持高清视频流、AR/VR等新兴移动宽带体验，并为自动驾驶汽车、工业控制等提供兼具高可靠性和低时延服务。舆论认为，端到端5G新空口系统的成功互通，是5G由标准走向产品和预商用的重要里程碑。

　　工信部2017年11月23日宣布，启动5G技术研发试验第三阶段工作，重点是面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同，开展商用前的设备单站、组网、互操作，以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的互联互通测试，全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。

　　不难看出，5G离正式商用已近在咫尺。业内人士认为，接下来相关企业应根据标准进展同步更新设备能力，力争与国际标准同期推出5G预商用产品。

　　2017年11月，国家务院发改委发布通知，要求2018年开展5G规模组网建设，明确在6GHz以下频段，在不少于5个城市开展5G网络建设。

　　该通知称，在5G规模组网建设及应用示范工程方面，以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城市等为重点。这意味着最快在2018年，上述地区的居民将率先用上5G网络。

5G工信部测试
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