专家：苹果手机换电池对系统速度几乎没影响

苹果对超保修期电池降价 专家：换电池对系统速度几乎没影响

央广网北京1月3日消息(记者杨博宇)据中国之声《新闻纵横》报道，昨天(2日)在美国本土针对苹果公司“降速门”的集体诉讼上升到了17起，另外，除了旧款iphone手机外，更有消费者指出苹果的“降速门”ipad也涉及其中。而在韩国，集体诉讼申请者在一天之内增加了15万人，总人数达到了18万人。

早前苹果公司承认自己的软件更新会降低旧版iPhone的速度，引发了消费者不满，面对在全世界发酵的“降速门”产品丑闻，苹果被迫公开道歉，通过其官网发布声明，表示不会故意缩短任何产品的寿命，同时提出了解决方案，将降价为保修期外的iPhone6以上机型更换电池。对于这样的解决方案能否带来更好的用户体验？国内消费者又是否买账？

苹果公司在2017年12月28日发布的《致广大用户关于iPhone电池及性能的说明》中称，从来没有、也永远不会通过任何手段，来有意缩短任何苹果产品的使用寿命，更不会降低用户体验来迫使大家升级设备。一直以来，苹果的目标都是创造备受用户喜爱的产品，而尽可能延长iPhone的使用寿命正是其中的重要一环。

其实电池续航问题，对于苹果手机来说一直是一个“老大难”问题。北京的王小姐告诉记者，自己的iphone6s在使用了一年多后出现了突然掉电的情况。“差不多用到一年多时，有一天明明充了百分之百的电，没用几分钟突然变成百分之三十，开关机试了很多遍，再充电一连上就显示百分之百，一到冬天尤其特别冷时还会出现自动关机。”

而在王小姐看来，随着苹果手机系统的更新，自己手机的运行速度也受到一定影响。“我有强迫症一看见有红点就愿意升级，但升级完了用一用好像更慢了，是个死循环，现在不敢多安软件，基本上照片拍了就删。”

根据此次苹果在声明中提出解决方案，将对更换超过保修期电池的价格降低390元，从608元降至218元。此举针对使用iPhone6及后续机型的需要更换电池的用户，在全球范围内持续到2018年12月。

然而日前又有自媒体发文称，有网友曝出在前去更换电池的过程中，除了支付218元之外，还被要求支付199元服务费，并感叹“换电池不仅没免费，还可能另外收取所谓的服务费。”对此，记者昨天致电苹果客服进行了咨询，一位技术支持人员表示，根据官网说明，只要是iphone6以上设备，更换电池价格是218元。“更换电池只要是6以上的设备就是218元，2018年1月到12月底都有效。官网上报的就是电池的更换费用，究竟有没有服务费建议您咨询一下售后。”

随后，记者又咨询了北京多家苹果官方零售店，工作人员表示，目前即可通过预约前往门店花费218元更换电池，并无其他费用。“我这边帮您查看到现在都可以换了，您的iphone6或者7直接通过我们官网预约就可以过来，218元没有其它费用，现场是有现货的，如果人手足够的情况更换电池当天就能处理好。”

而对于网传收取的199元服务费，这位工作人员表示或许为第三方维修地点收取。“这可能是针对一些附近的第三方维修地点会收取一些手续费，但针对零售店我们没有收取额外费用，是根据更换电池的费用来进行收取的。”

与此同时，通过更换电池究竟能够多大程度上提升用户体验，也是不少消费者关注的问题：“200多元可能不太会考虑，不想冒险，而且挺麻烦的，应该不会去选择换电池。”

对此，苹果客服技术支持人员也并未给出肯定答案，“设备电池耗电有点快您可以选择做一个更换，但具体的(电池)升级以后，系统能不能得到改善，这个我们不能给你做肯定的回答。”

一位手机维修专业人士坦言，通过更换电池可以改善待机性能，但对于系统操作速度而言影响可能微乎其微。“苹果、安卓都有这种可能性，不管是什么电池，三星也好，苹果还是小米、华为，电池使用过两个冬天后都会不行了，待机时间都会短，特别是在北方，只要一冻就容易关机。换电池主要解决的是待机问题，其实速度来说，换电池几乎没有太大影响。它是处理器的问题，换电池只能是延长待机寿命，处理器好电池弱可能运行稍微会有点影响，影响不了处理器的速度，可能新系统费电，换了新电池可能稍微比之前用的时间会强一点，但对处理器的影响比较小。”