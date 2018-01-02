苹果低价换电池方案被吐槽 否认另收手续费

央广网北京1月2日消息(记者杨博宇)据中国之声《新闻晚高峰》报道，近来，苹果手机“降速门”事件引发消费者不满。此前有媒体报道，苹果公司在日前公开承认限制旧款iPhone运行速度后，在美国正面临至少8起集体诉讼。对此，12月28日，苹果公司通过其官网发布说明，表示不会故意缩短任何产品的寿命，同时提出了解决方案，将降价为保修期外的iPhone6以上机型更换电池。对于这样的解决方案能否带来更好的用户体验？消费者又是否买账？

电池续航问题，对于苹果手机而言一直是一个“老大难”问题。北京的王小姐告诉记者，自己的iPhone6s在使用一年多后就出现了突然掉电的情况，“大约用到一年多的时候，有一天明明充了百分之百的电，没用几分钟就突然变成百分之三十，开关机试了很多遍，再充电一连上就显示百分之百，而且一到冬天尤其特别冷的时候，还会出现自动关机。”

而在王小姐看来，随着苹果手机系统的更新，自己手机的运行速度也受到一定影响，“似乎每次升完级，它就更慢了。我有强迫症，一看见有红点就愿意升级，但是升级完一用就发现似乎更慢了。所以，感觉这是个死循环，现在也不敢多安软件，基本上照片拍了就删。”

苹果公司在2017年12月28日发布的《致广大用户关于iPhone电池及性能的说明》中称，从来没有、也永远不会通过任何手段，有意缩短任何Apple产品的使用寿命，更不会降低用户体验来迫使大家升级设备。一直以来，我们的目标都是创造备受用户喜爱的产品，而尽可能延长iPhone的使用寿命，正是其中的重要一环。同时提出解决方案，苹果将更换过了保修期电池的价格降低了390元，从608元降至218元，。此举针对使用iPhone6及后续机型的需要更换电池的用户，在全球范围内持续到2018年12月。

然而日前又有自媒体发文称，有网友曝出在前去更换电池的过程中，除了支付218元外，还被要求支付199元服务费，并感叹“换电池不仅没免费，还可能另外收取所谓的服务费”。对此，记者今天致电苹果客服进行咨询，一位技术支持人员表示，根据官网说明，只要是iPhone6以上设备，更换电池价格就是218元，“这在2018年1月到12月底都是有效的。因为官网上报的就是电池的更换费用，究竟有没有服务费建议咨询售后。”

随后，记者又咨询了北京多家苹果官方零售店，工作人员表示，目前即可通过预约前往门店花费218元更换电池，并无其他费用，“因为目前我们是针对所有机型推出的电池，现场有现货，如果人手足够，更换电池当天就能处理好。”

而对于网传收取的199元服务费，这位工作人员表示或许为第三方维修地点收取，“这个可能是针对一些附近的第三方维修地点，它们可能会收取一些手续费；但是针对零售店，我们没有收取额外费用，的确是根据更换电池的费用来进行收取的。”

尽管苹果向消费者致歉，同时降低更换电池的费用，然而有媒体调查数据显示，45.2%的受访者认为苹果缺乏诚意，在他们看来，苹果应该免费为旧iPhone更换电池，并给予消费者更大的自主权，“200多元可能不会考虑去换电池，不想冒险而且也挺麻烦。”