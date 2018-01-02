不满苹果“计划报废”赔偿方案 韩国逾18万人参诉

中新网1月2日电 据韩国《东亚日报》报道，美国苹果公司人为调低老款手机功能被曝光后，因推出的赔偿方案难以令人满意，加剧了消费者的不满情绪。据悉，截止至2017年12月31日，韩国国内希望加入集体诉讼的人员超过了18万名。

资料图：当地时间2017年11月3日，苹果iPhoneX在美国上市销售，位于纽约中央车站的苹果专卖店iPhoneX销售火爆。 中新社记者 廖攀 摄

据负责承接“苹果调低手机功能集体诉讼”参与申请的法务法人环宇（译名）介绍，截止至当地时间12月31日下午2点，已有约18万韩国民众加入苹果集体诉讼参与者的征集活动。此前，韩国加入集体诉讼申请者只有3万多人，但在苹果公司12月29日公布赔偿方案后，集体诉讼人员一天增加了15万人。法务法人辉明（音译）也在通过网上社区接受诉讼委托。

报道称，韩消费者之所以对苹果公司不满加剧，是因为对苹果公司推出的赔偿方案不满。

据苹果公司表示，将把更换电池的费用从原先的79美元下调50美元至29美元。苹果韩国公司也发布公告称，使用iPhone 6以后版本的韩国消费者更换电池时，将把费用从10万韩元下调至与29美元相应的34000韩元。

但据韩国很多民众表示，由于苹果公司承认升级iOS导致老款手机运行速度减慢，应该提供无偿更换电池的支持。