Face ID实测：竟可被长得不太像的家庭成员轻易解锁

在发布iPhone X的时候，苹果宣称Face ID是当前用于智能手机上最安全的面部识别系统。与此前曝出可被照片轻易愚弄的Android竞品相比，苹果试图说服大家放心地将Face ID用于移动支付，声称它比Touch ID更安全。除了暗示将来Face ID可能被装备到更多的苹果设备上外，业界传闻这项技术也会引发Android阵营的大量模仿。然而这项技术真的这么无懈可击吗？显然不是的！

iPhone X于2017年11月开售后不久，就有人发现双胞胎可以轻松解锁对方的Face ID（特别在两者年轻的时候），甚至年幼的孩子也可以偶然解锁其父母的手机。

此前，一名YouTube视频博主甚至突发奇想，给自己做了一个“3D面部倒模”。虽然尝试了很多次都没有解锁成功，但一次意外的情况下竟然也破解了Face ID。

现在，又一位视频博主在YouTube上放出了他的Face ID验证视频（本次参与测试的是一对母女）。结果再一次证明，iPhone X的安全性并不如苹果宣称的那样铁板一块。

据悉，为了提高解锁性能并跟上脸部的自然变化，Face ID会随着时间的推移而不断补充修饰其算法。在成功解锁之后，Face ID可以用新数据直接替换掉旧数据。

如果Face ID未成功解锁、或者匹配质量高于某个阈值，那么在用户输入了正确的密码的情况下，Face ID就会重新启用、将新的面部识别数据注册到系统中。

若停止匹配，那么这个新的Face ID数据会在有限次的解锁后被丢弃。这么做主要是为了让Face ID可以在面部化完妆、或者更换了一个风格大不相同的发型后，依然能够轻松解锁。

但是显然，苹果理应找到更好的方法来完善Face ID的安全性。

[编译自：BGR]