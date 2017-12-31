废旧手机去哪儿了？新手机销量背后是大量废旧产品

资料图：各式各样型号的旧手机。

本报记者 刘友婷 本报实习生 靳曼洁

废旧手机去哪儿了？

中国逐渐成为世界上最大的手机市场。而每年更新换代所带来的废旧手机数量也非常庞大，这也带来了数量巨大的废旧电子产品。

然而，这些废旧手机都去哪儿了？不少手机经销商、甚至是便利店，都有直接回收旧手机的业务。“目前我国90%以上的废旧手机回收是为了实现二次销售。”深圳市手机行业协会会长孙文平告诉《工人日报》记者。

新手机销量背后是大量废旧产品

深圳市福田区的华强北是全国闻名的电子市场聚集区。每天下午3点开始，位于这里的通天地通讯城人流渐多，二手手机销售者、购买者、手机维修人员、废旧手机回收人员从四面八方汇集到这栋四层大厦里。不一会儿，柜台上已经摆放好不同型号的二手手机、零件等，背着双肩包的顾客也穿梭在近千个柜台间。

在华强北，像这样的市场还有很多家。在通天地通讯市场，记者留意到，一楼、二楼主要销售手机配件，如耳机、充电器、贴膜、手机壳套等，三楼主要销售二手国产手机，四楼主要是二手苹果手机及相关零配件。“废旧手机中，苹果更受欢迎。以前三楼几乎全是国产手机，现在不少柜台也转向卖苹果手机了，国产手机不好卖。”一位销售人员告诉记者。

目前，我国每年手机更新换代使得废旧手机数量非常庞大，这也带来了数量巨大的废旧电子产品。深圳市手机行业协会曾在华强北调研手机更换情况，数据显示，大多数消费者不超过20个月就要更换一次手机。用户把二手手机卖给回收者，这些手机经过修理再次流向市场。

报废的零部件也有人回收

这些通讯市场都不会标明价格，玻璃柜台上写明手机型号、内存大小、新旧情况等。记者了解到，这里的电子市场大多做熟客，对于新人较为谨慎。为防止老客户流失，电子市场提供给客户的袋子都是黑色不透明塑料袋，此举是担心客户需要的产品类型被其他销售者了解后，挖走客户。

通天地通讯市场一层楼有近千个柜台，每个柜台上都叠放着用橡皮筋捆好的二手手机，并根据新旧程度不同来分类，依次为充新手机，靓手机，小花机，大花机。手机根据新旧价格不等，差价在100元到150元之间。而报废的手机会被销售人员在柜台自行拆解，有用的零件也能进行销售，例如苹果手机CPU300元，屏幕200元，电池50元。报废的零部件也有人回收，但是价格很低，销售人员也不清楚这些报废零件的去向。

在销售柜台四周，有不少手机维修店。有的二手手机配件损坏了，客户为了二次销售能卖个好价钱，就会去维修店修理。有些二手手机设置了密码或者指纹锁，也需要到维修店解锁。

通天地通讯市场的柜台上几乎都放了一瓶精密电子环保清洗剂，和几样简单的手机拆解、维修工具。记者留意到，销售后的二手手机还贴有防伪标签，标签由店家设计，且只能一次性使用，撕下后就无法贴上去了。“这里的产品很多保修5天或7天，防伪标签是为了防止顾客拿了其他店的商品来维修或换货。”

废旧手机含金量超过金矿

2010年，深圳市手机行业协会发起“绿手帕”手机回收公益活动，但活动在持续半年后没有继续了。市民参与回收积极性并不高。孙文平说，目前国内通过正规渠道环保处理回收废旧手机的，只占不到2%。他介绍，废旧手机所含的芯片、塑胶、元器件、金属等会对环境造成污染，特别是被丢弃的废旧电池。

中信建投证券分析师陈开伟认为，废旧手机的价值不容忽视，手机中的有用矿物总量非常可观。“仅从可循环利用的有色金属角度看，一吨移动手机(除电池外)所含金属有银3.5千克、金340克、钯140克、铜130千克，含金量超过了品质较高的金矿。”

中国信息通信研究院的数据显示，2017年1~11月，国内手机市场出货量为4.48亿部。广发证券分析师郭鹏认为，手机拆解市场前景广阔。“预计2020年我国手机理论拆解量可达4~5亿部。”

孙文平认为，有关部门应重视废旧手机的回收、环保处理和资源再利用，出台相关政策。“我们也希望群众支持回收。放在家里的废弃手机就像定时炸弹，处理好信息，恢复出厂设置后，把手机交给有能力做环保回收的企业，就不用担心信息泄漏了，还能减轻环境压力。”