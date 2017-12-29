余承东新年致辞：做智慧互联时代王者 踏上崛起之路

余承东

新浪科技讯 12月29日下午消息，华为消费者业务CEO余承东今日发布新年致辞《做智慧互联时代的王者，踏上属于我们的崛起之路》，称预计华为消费者业务2017年销售收入2360亿人民币左右，规模较2016年同比增长约30%。华为与荣耀品牌智能手机全年发货1.53亿台，全球份额突破10%。

余承东认为，2018年将成为华为消费者业务真正走向崛起的元年。“2014-2015为生存而战，我们活了下来；2016-2017为崛起而战，我们现在已基本实现预定目标！我坚信，2018年踏上属于我们的崛起之路，我们将会走得更远更好，华为消费者业务的未来势不可挡！”

以下为余承东新年致辞全文：

做智慧互联时代的王者，

踏上属于我们的崛起之路

华为消费者业务2018年CEO新年致辞

亲爱的同事们：

2018将至，当历史的年轮即将转向新的一圈，终端行业大变革浪潮已然扑面而来。世界通信产业正以不可思议的奇妙速度让人们的沟通与生活日新月异，预计未来在AI、IoT、5G等新技术驱动下，我们将于两到三年内正式跨入全连接智慧互联时代，而智慧手机将取代智能手机成为新历史时期主角。

身逢伟大技术变革洪流中，我们是如此幸运。更让我们自豪的是，华为消费者业务立志作为行业引领者、不断创新突破，在致力为全球亿万消费者打造极致体验的道路上，大家齐心戮力，竭尽所能，正一步步用实际行动捍卫我们的承诺与梦想。

就在不久前，首款加载AI芯片1、具备里程碑意义的产品HUAWEI Mate 10 系列全球发布，开启智能手机向智慧手机演进，引领智能手机行业进入人工智能时代。全系列产品上市后全球持续热销，供不应求。其中保时捷设计版为高端商务人士提供高品质体验，进一步夯实华为高端品牌形象；HUAWEI Mate 10首次商用AI相机，并采用AI智慧节电技术大幅提升续航能力。HUAWEI Mate 10 Pro获得全球专业测评机构广泛好评，美国几大主流媒体齐齐给予高度认可，除获福布斯全球最佳手机第一名外，还被称赞为最佳安卓手机、最漂亮的手机之一、2018最值得期待的手机等。在英国，被TechRadar评为续航手机冠军；德国主流媒体Connect、Areamobile、以及中国移动评测中排名榜首，并在中国市场一举摘得中国手机设计最高荣誉“天鹅奖”，口碑销量双赢。

秉持“华为消费者业务竞争力的起点和终点都是最终消费者”初心，未来我们将在人工智能、AR/VR等技术领域继续大胆尝试，构建芯、端、云协同发展的端到端能力以逐步实现智能终端到智慧终端的跨越，带给全球消费者用户体验的颠覆式提升！

以消费者为中心，加强品牌营销与双品牌建设，打造智慧全场景极致用户体验，传递华为品牌温度。

我们一直强调，做产品既要有高度也要有温度。“要么不进入，一旦进入一个领域，就要成为该领域的王者”，这是我们追求的高度。同样重要的是，我们必须将科技转化成消费者内心最真实的诉求、并用更人性化的方式通过产品、设计、服务等各个环节去充分表达我们的形象内涵，让大家真正感知华为始终聚焦以消费者为中心创造价值。另一方面，体验绝非好高骛远或徒有其表，质量是我们最基础的体验保障，没有质量一切只是空谈。这里所讲的不仅是传统意义的产品质量，它应体现在全流程每个细节，我们要通过端到端的质量管理，做出真正能打动消费者内心的产品。

我们要始终坚持以客户需求和技术创新双轮驱动价值创造，坚持聚焦消费者高品质用户体验，坚持在产品研发与技术创新上战略投入、厚积薄发。伴随终端行业创新进入爆发期，“解锁新体验”成为未来的重要课题。在2012实验室、海思等公司兄弟部门一如既往的团结支持下，我们将通过芯、端、云协同，在屏、存储、拍照、芯片上进一步创新突破；聚焦消费者刚需及高频使用场景，用AI提升基础体验，打造“最懂我”手机，并且全面以手机为核心，围绕智能家居、运动健康、平板、PC等全场景智能生活体验构筑强大生态体系。我们看到，布局未来的新赛道已从“大鱼吃小鱼”演变成“快鱼吃慢鱼”，无论在软硬件、云、UI/UX、生态、零售、服务等各个领域，我们都要敢于引领行业创新，要敢于做用户体验甩别人一条街、两条街的产品。

新的一年，我们将继续加强华为和荣耀双品牌建设。荣耀致力于为年轻一代打造最喜爱的极致科技潮品，在电商销售和移动互联网手机市场闯出更大的天地，成为年轻人最喜爱的互联网手机品牌；华为品牌以极致创新和卓越体验为追求，在高端市场获取更高份额，服务更广泛人群，为消费者打造最高品质端到端体验。我们在所有消费者的触点如产品设计、线上线下购买、售后服务等每一个流程细节上，都要保证用户体验的一致性。未来我们将以体验为核心重点抓品牌营销等短板，同步着眼线上线下几个关键领域发力，逐步提升华为品牌一致性用户体验。

不拘一格广纳天下英才，用最优秀的人才队伍构筑各领域核心能力，营造匹配消费者业务特点的“开放、包容、平等、高效”的文化氛围。

“有能力才有未来”，华为消费者业务未来的路必须要靠各领域核心能力的积累构筑去实现引领超越。这几年我们的产品竞争力已得到明显提升，将来想要更上一个台阶，我们必须围绕零售、渠道、品牌、技术创新、生态、用户经营、云服务、人工智能、流程IT、精细运营等各领域持续构筑体系化能力。我们将继续高度重视、构筑智能终端安全与隐私保护方面的能力，做行业领先者。

队伍建设是能力构筑的关键。我们要用世界上一切优势的资源，一切先进的工具和方法，和一切优秀的人，成为领先者。用人上，精兵战略是我们不变的方向，聚焦结果导向，干得好的给予快速提拔，不合适的人员坚决淘汰，用优秀的人吸引更多优秀的人，队伍组织越来越精悍。带兵打仗的干部们要有学习能力和开拓能力，对行业有深刻理解洞察，把握好作战方向。管理上，必须责任清晰、减少汇报层级，同时不断完善流程IT支撑体系，保障流程运作简洁、业务高效运营。人才吸引上，我们强调人才工程是一把手工程，各级主管要开放胸怀、提升格局视野，充分认识到人才争夺的重要性和紧迫性，对组建优秀团队和构筑核心能力当责。面向关键领域，我们要在人才高地布局能力中心，重点引入顶尖人才，要让“业务明白人”去判断人才的专业价值。终端这几年的高速发展，也得益于公司各兄弟部门每年输送上千名管理者、专家至终端全球各个领域建功立业。英雄不问出处，我们再次诚挚欢迎大家来到这里，挑战全新赛道，实现自我价值的再次飞跃！

新的一年，我们将在华为共同价值观基础上、进一步加强匹配2C业务特点的文化氛围建设。在荣耀单台提成激励变革牵引下，围绕“导向冲锋、多打粮食”进一步简化管理、简化考核，去除形式主义，文化氛围更简洁高效。尊重差异、开放包容的导向将更多被提倡，要让有个性且实实在在做出贡献的人留得下来，让每位在这里工作的人感受到关怀与尊重，人尽其才。

一代代华为人奋斗精神薪火相传，每一个成功源于曾经、现在、以及未来携手共同奋斗的您。

2003，华为手机业务部成立；2011，我们开启2C转型征程；2018，终端即将翻开十五年篇章。十几年风雨兼程，自不足百人艰难起步，到华为三分天下有其一、至逐步成为公司主要增长点之一，华为消费者业务历经挫败成长，逆流而上，是一代代华为人奋斗精神的薪火相传，支撑我们走到现在、也将支撑我们走到更远的未来。

2017年，华为与荣耀双品牌并驾齐驱，实现全球规模化发展，合力形成全档位明星产品超强矩阵，用户满意度和忠诚度提升。华为旗舰产品Mate& P系列再次掀起抢购热潮，出色表现带动全球高端市场影响力攀升，继HUAWEI P9系列发货量超过1000万台之后，HUAWEI Mate 9、P 10系列全球发货量分别突破1000万台。HUAWEI nova 2s上市后引领年轻一代时尚消费趋势，快速赢得消费者口碑。根据今年11月赛诺数据显示，荣耀以累计销量和累计销售额双冠成绩登顶中国互联网手机第一品牌。仅11月单月，荣耀在中国手机市场份额达14.5%，居安卓阵营首位；在备受关注的中国互联网双十一战役中，以销售额40.2亿元将行业第一收入囊中；海外市场同步实现有效增长。

G/Y系列产品多款明星机型凭借其超强竞争力取得历史性突破，销售收入破百亿美元。华为平板业务销量同比增长40%，进入全球TOP 3，获得多个国家市场份额第一。第二代MateBook发布后，MateBook X以惊艳设计荣获CES Asia最高大奖。华为HiLink智能家居生态与超过100家品牌合作，4G通信车联网解决方案已经与全球领先汽车制造商合作，并成功规模商用；智能手表HUAWEI WATCH 2被九大国际媒体授予“最佳可穿戴奖”。

这一年，海外市场表现可圈可点，意大利、德国、丹麦、新加坡、俄罗斯、马来西亚、哥伦比亚等市场份额和销售额大幅增长，其中意大利在手机市场、日本在平板市场份额优势突出。

这一年，我们在消费者体验提升、云服务和品牌上不断突破。EMUI 8.0在AI商用上取得行业领先优势，续航时间提升近30%，获得广大消费者点赞，手机U盾规模商用为消费者带来更贴心安全的使用体验。华为消费者云用户数超3.4亿，用户粘性进一步增强，开发者数量35万，生态系统逐步构建，整体隐私安全能力取得长足进步。 华为全球品牌知名度由2016年的81%提升至85%，在Interbrand全球最佳品牌百强榜单中排名提升至第70位。海外消费者对华为品牌的考虑度大幅提升，较2016年同比增长100%。在中国市场，根据IPSOS数据，华为品牌知名度、考虑度、NPS（用户净推荐值）位列全国第一，全方位成为中国手机第一品牌。

这一年，离消费者最近的伙伴们、近3万名零售促销和服务团队活跃在数万家零售阵地和服务门店，为消费者提供“极致、纯净、简约、高端”的消费体验。同时，全球超过5000万的注册花粉与我们一起，为维护提升华为品牌身体力行。

源于大家的辛勤努力，预计华为消费者业务2017年销售收入2360亿人民币左右，规模较2016年同比增长约30%。华为与荣耀品牌智能手机全年发货1.53亿台，中国市场份额保持第一，进一步扩大领先优势；全球份额突破10%，稳居TOP3，继续缩小与前两名差距，跑赢大势！

连续六年保持高速前进，很多同事们评价华为消费者业务已走向崛起，然而我内心并不这样认为。从落后者、到追赶者，再努力成为超越者，这几年我们在艰辛的长跑过程中构筑能力打基础，依然存在很多差距不足。这几年，很多业务问题已逐步得到改善，但最大的不足是部分国家市场经营进步缓慢，份额占有率低，本地团队对品牌营销、渠道零售的操盘能力还非常弱。当务之急是找人，找优秀的明白人，只有队伍能力上去了，业务水平才能更上一个台阶。不光在国家，我们整体的品牌营销、零售渠道等领域基础能力建设仍滞后于业务快速发展需要，在消费情感和需求升级的行业趋势下，我们需加快对海外高端、国内年轻时尚人群的洞察理解，未来在巩固优势人群的同时，进一步围绕新人群用户优化品牌调性，增强品牌对更广泛人群的吸引力。在底线的坚守上，我们痛心地看到，这一年仍有主管和员工因贪污腐败被司法拘捕。这里再次强调，公司对腐败问题始终零容忍，大家一定不要心存侥幸以身试法。

2018年，我们将有颠覆式的产品和创新技术引领全球市场，我认为这一年将成为华为消费者业务真正走向崛起的元年。2014-2015为生存而战，我们活了下来；2016-2017为崛起而战，我们现在已基本实现预定目标！我坚信，2018年踏上属于我们的崛起之路，我们将会走得更远更好，华为消费者业务的未来势不可挡！

真正能够改变世界的人，往往是心怀伟大梦想，矢志不渝，为此不断拼搏努力的人。而一个有卓越追求的团队，凝聚一群充满奋斗精神的人，是实现伟大梦想的基础。“心里始终装着消费者，始终把提升消费者体验、为消费者创造价值放在第一位，敢于创新、敢于突破、敢于领先，为此不懈努力奋斗”已成为我们团队的DNA，而未来一定属于拥有这种DNA的团队！

是共同的追求与信念让我们心无旁骛走得更远，越来越感受到幸福快乐，正能量满满。怀着信心与憧憬，期待把我们团队的这份正能量传递给每一位亲爱的员工、以及兄弟部门的同事们；给每一位关心我们的合作伙伴、家属朋友、花粉以及全球广大消费者们。

感谢大家一直以来的大力支持，我谨代表华为消费者业务管理团队献上我们最诚挚的感谢与祝福。祝福您及您的家人身体健康，阖家幸福。

给力2018！

余承东

华为消费者业务管理团队

2017年12月29日