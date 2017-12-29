手机大厂频传砍单 A股公司压力陡增

中国上市公司舆情中心 马建勋

对于智能手机产业链上的A股上市公司来说，2017年最后一个月过的或许有些煎熬。以典型的智能手机产业链公司如安洁科技、蓝思科技、超声电子、德赛电池、江粉磁材、长盈精密为例，在12月的股价降幅达到10%至18%，如果时间再往前推移，部分个股下调幅度更大。另有数据显示，机构投资者也在从那些“苹果概念股”跑步退出，如12月25日安洁科技卖出榜单出现3家机构席位，合计出货约4800万。此前之后，欧菲科技被4家机构卖出4.76亿元。

究其原因，有媒体报道称，智能手机产业凛冬已至：先是国内的华为、维沃（VIVO）、欧珀（OPPO）向下调整订单规模，降幅最高约10%；此后国外的苹果、三星接踵而至，其中苹果下调幅度达到四成，三星下调幅度也超过10%。在原本辞旧迎新的时刻，整个业界弥漫着一股悲观情绪。

舆论悲观 流言四起

舆论表示，智能手机整体进入饱和阶段无疑是最大的因素。尽管全球智能手机从2015年就进入近乎停滞的状态，但是从2017年开始，产业界真正感到了市场的萎缩。有数据显示，2017年11月国内手机出货量为4325.1万部，同比下降20.7%。除了2月份，今年以来我国手机出货量同比持续下跌，1~11月累计出货量为4.48亿部，同比下降9.7%。还有媒体援引易观数据显示，预计2017年中国智能手机销量将达到4.57亿部，预计2019年中国智能手机销量将在4.65亿部左右，整体增长速率呈现出下降趋势。

实际上，从今年10月开始，就有媒体在报道智能手机公司下调规模的消息。10月末，台湾经济日报报道称，由于iPhone 8销售不及预期，苹果在11月和12月将对相关供应商下调iPhone8和iPhone8Plus的订单量，幅度高达50%，几乎腰斩。有苹果供应商表示，这款新产品刚刚量产不到三个月就被要求开始降量的情况，是十年首见。12月25日，台湾经济日报再次报道，iPhoneX销售不如预期，苹果下修明年首季度销量预估，从原订单季5000万部大减四成至3000万部，减幅超过市场的预期。报道还称，独家组装iPhoneX的鸿海富士康旗下郑州工厂紧急宣布，自12月25日起全面暂停招工，没有出现之前生产旺季时连续加速招工现象。

12月25日晚间，证券时报·e公司报道称，记者致电蓝思科技、安洁科技，两公司均表示并未收到苹果下调明年一季度订单的消息，目前仍在按照原计划生产。但是部分券商研究员掌握的情况是苹果下调销售预期属实。

相比媒体的报道，更多悲观的消息则在社交媒体上如星星点点般释放。有的消息，可以说是企业主动给市场“打预防针”，降低市场预期。如在10月18日，小米董事长雷军就在个人微博上分享了国际调研机构Counterpoint的报告，称全世界的消费者平均21个月就会换一次手机，中国人的换机周期平均为22个月，换机频率低于平均水平。此后，雷军在12月3日第四届世界互联网大会论坛上表示，中国智能手机换机潮已经结束，要在印度等海外市场寻找新的机会。

还有的消息则是行业的恐慌情绪被放大成为无端揣测的不实言论。12月14日，欧菲科技股价大跌超过7%，盘中更接近跌停，当天市值缩水近43亿元。有传言称某手机企业老板赌博输掉几个亿，导致对欧菲科技形成数亿元坏账。事涉手机企业当天即发布声明，对此不实言论进行澄清，其董事长还在朋友圈晒出了与欧菲科技、东方亮彩等供应商及平安银行、南粤银行等机构的合影，以现实合作伙伴的大力支持。欧菲科技则在当天（12月14日）午间紧急召开投资者电话会议，称对该手机企业的应收账款仅为6亿元，并对该笔应收账款申请财产保全，抵押物总体估值超过20亿元。欧菲科技还宣布了通过员工持股计划买入股票，其中广州工厂的1亿元员工持股计划从12月14日下午就开始买进。

无独有偶，长盈科技于12月22日晚间公告称，近期东方财富网股吧等媒体中出现不实传闻，称公司在某项目上“亏损2.09亿元”、对客户A“赔偿4150万元”、对客户B“供货出现问题，导致客户该系列手机停产”等，并对公司关于间接人员春节前后调休政策进行过度解读，误认为公司经营状况出现严重问题。长盈科技表示，公司不存在传言所称情况，生产经营情况正常，主营业务方面国际客户导入顺利，智能工业设备及新能源汽车零组件等新项目上正在按计划推进，公司主要生产积极东莞厂区正在大规模补充技术和生产员工。

此前，网络上流传一张深圳市长盈精密技术股份有限公司人力资源部于2017年12月19日发布的《关于全集团厉行节约人工成本的通知》（未加盖公章）。通知称，今年以来，手机行业风云变幻，市场增长大幅放缓，新产品销路不畅，手机零件的加工制造企业雪上加霜、困难重重，成本居高不下，人员普遍超编。集团管理层讨论认为，根据行业现状及对未来的预测，我们公司前期虽然已经采取了多项降本增效措施，目前仍需要进一步采取行动，需要厉行节约人工成本。通知提出，全集团所有间接人员均轮流放假一个月，并按政策只发放生活补助金，从2017年12月25日至2018年4月30日的四个月内轮流完成。通知还称，全体间接人员全员轮休一个月是硬性规定，如果因工作特殊不能轮休的，必须由各公司总经理同意和集团总经理/人事副总书面或邮件批准。

智能手机产业 又逢十字路口？

实际上，今年前三季度，A股苹果概念股业绩不俗，欧菲科技净利润增速超过80%，立讯精密、德赛电池、安洁科技等则超过30%。但舆论认为，智能手机行业已经走到十字路口，在行业增长停滞，缺乏革命性创新的情况下，明年能够维持高景气是个未知数。

从短期来看，苹果概念股经过上半年的快速上涨，其估值将面临回调。面对欧菲科技等相关个股下跌，东莞证券分析师潘绍昌表示，这或与其当前的估值过高有关。其进一步提到，当前智能手机行业竞争激烈，国产手机也逐步在科技和应用上赶超苹果，在iPhone8和iPhoneX出来后，其优势并不明显。在行业并未出现高速增长和根本创新的情况下，高市值无以获得有效、持续的支撑。

招商证券电子团队认为，智能手机从2015年进入相对存量时代之后就不再是总量提升的逻辑，更多是结构性升级和分化的逻辑，伴随消费升级带来高端化和集中度提升两大趋势。在此逻辑下，主要机构依然看好明年苹果的发展。

有舆论认为，苹果iPhoneX出货量可能不如预期，但原因并不是市场需求不振，而是关键零部件生产首先，导致iPhoneX供货紧俏。凯基证券分析师郭明池认为，iPhoneX采用的3D感应（TrueDepth摄像机）由结构化光系统，飞行时间系统和前置摄像头组成，结构比竞争对手更复杂，因此，更难实现批量生产。12月13日，苹果先进制造基金向Finisar投资3.9亿美金，用于支持其研发和量产VCSEL激光器，中信证券电子行研团队表示，从供应链了解到的情况看，之前限制良率的环节包括3DSensing组装等环节都已经逐步解决，产业链正式进入快速拉货的阶段。

有行业媒体查询到，苹果2013年至2017年每年一季度的出货量，分别为3740万部、4370万部、6120万部、5120万部、5160万部；苹果2013年至2016年第四季度出货量，分别为5100万部、7450万部、7480万部、7750万部，通过次年第一季度数据对比可以看住，每年出货量环比下降都在15%~40%。长城证券电子研究团队认为，苹果跨年出货量差距是常态，自2012年以来，跨年度iPhone出货量季度波动愈发显著。未来iPhone在四季度和一季度的出货量差别有望常态化，这种砍单更多的是顺应消费者需求分布的一种适应，而并非市场预期的销量疲软致使库存过高。申万宏源电子团队则直接指出，基于11月份对台湾代工厂鸿海、和硕、纬创关于iPhone备货的调研指引，2018年一季度iPhone备货7800万部，其中iPhoneX备货4100万部。

对于国产手机来说，未来产业内的结构性变化将更加微妙。一方面，随着的竞争程度的加深，市场集中化程度越来越高。根据市场研究机构KantarWorldPanel的数据，截至10月末，华为、小米、苹果、VIVO及OPPO中国前五大手机厂商占据了整个市场91%的份额，而这个数字去年为79%，这意味着它们领先中兴、魅族、联想等公司的优势还在进一步扩大。在存量市场博弈之下，中国品牌前五的手机厂商要再找到较大的增量，唯有继续消灭二、三线品牌。如业内普遍认为，今年乐视系的崩塌，就将市场份额让给了小米。

另一方面，舆论认为明年国产手机的竞争将从外观转向更高层面的人工智能。全面屏是2017年智能手机最火的概念，2018年智能手机与AI的结合将成为一大趋势。苹果在今年发布的三款机型采用的A11仿生芯片，可以实现AR和Face ID人脸识别功能；华为则紧随其后，在其最新的Mate 10手机上搭载首款移动AI芯片麒麟970处理器，并于12月21日宣布与百度达成全面战略合作，推动人工智能硬功和全场景终端产业迅速升级。面对这样的趋势，招商证券也指出，未来智能手机供应链中的“牛股”，要么跟对优势大客户并参与持续创新，要么在供应链里面持续替代者国外竞争对手提升份额并延续品类。