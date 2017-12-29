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华为轮值CEO：2017年华为破格提拔4500名优秀员工

华为轮值CEO：2017年华为破格提拔4500名优秀员工
2017年12月29日 10:53 新浪科技
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　　华为轮值CEO胡厚崑新年献词：致我们的三十而立

　　华为2017年全年销售收入预计约6000亿元

　　新浪科技讯 12月29日上午消息，华为轮值CEO胡厚崑发表题”致我们的三十而立：构建万物互联的智能世界“的新年献词。在献词中，胡厚崑表示，2017年华为完成了对4500名优秀员工的破格提拔；2018年将继续对6000名员工破格提拔，其中3000名在15、16级，2000名在17、18、19级，其他职级1000名。

　　胡厚崑称，代表处是公司实现健康经营、有效增长的关键经营单元，要加快代表处代表等一线主官、专家及职员岗位的干部选拔，公司对艰苦国家及地区将推行“蒙哥马利”计划，打通从“二等兵快速晋升到上将”的流畅通道。谁说撒哈拉沙漠没有将军，蒙哥马利不是吗？坚持论责任结果而不论资历，实事求是地根据其责任结果提升这些员工的职级；同时，要看到日益复杂的业务环境对一线主官的能力提出了更高的要求，因此要加快对一线主官的赋能，提高他们的任职能力，使他们敢战而且善战。加快职员队伍的建设，对确定性工作及时、准确、快速、精细化管理。加

　　胡厚崑表示，加快代表处专家队伍的全能化建设，培养选拔一批能文能武的文职将军。各经营责任中心的主官要聚焦作战与胜利，以商业成功与持续成功作为唯一衡量准绳，坚持驱动发展与防范风险的并重、坚持短期收益与长远发展协调平衡；公司高层干部要多仰望星空，引领公司前进的方向。各级主官和专家要学习向坤山、满广志，真正深入业务场景去了解业务，发现和解决问题。要敢于使用先进武器，打赢复杂的信息化战争，不要用汉阳造的悲怆文化掩盖主官的无能。

　　献词称，努力奋斗的优秀人才是公司价值创造之源，华为坚持“积极、多元、开放”的人才观，构建公司与人才同创共赢的人才管理机制。面对更加动态变化的商业环境、更加复杂的内部业务需求，对外要打开组织边界，用多种方式整合优秀资源，“一杯咖啡吸收宇宙能量，一桶浆糊粘接世界智慧”；对内要敢于破格提拔优秀人才，给优秀人才更多成长的机会；要大胆地开展各类人才的差异化管理，形成主官、专家、职员各司其责的人才结构，促使各类人才能在最佳时间、最佳岗位，作出最佳贡献，获得最好回报。

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