荣耀总裁赵明：2018年主攻全球化 三年要成全球前五

新年致辞邮件截图

新浪科技讯 12月28日上午消息，荣耀总裁赵明今日通过内部邮件发布新年致辞，总结了荣耀2017年的业绩，同时公布了2018年的战略：构建海外内双引擎的发展模式，以美国、欧洲、俄罗斯、非洲、土耳其、印度、印尼等为重点区域，依托互联网轻资产模式，在全球手机市场成为“三年前五”的品牌；2020年，海外市场销售占比要达到50%。

对于2017年，赵明总结称，手机行业都在低迷中前行，表面看似波澜不惊，实则蕴含变局。“我们看到一些品牌在挣扎求生，一些品牌在触底下降，还有一些品牌跌宕起伏，上演惊险一幕。但对荣耀而言，2017年却是从容提速、不断精进、锁定胜局的一年。”他引用赛诺1-11月中国互联网手机市场销售数据，该数据显示：荣耀以4968万台累计销量和716亿元累计销售额，登顶中国互联网手机第一品牌。

对于未来的2018年，赵明称要开启二次创业，更猛烈的拥抱全球，构建海外内双引擎的发展模式。

他列举了2017年荣耀的全球布局，在核心市场取得突破性发展，比如在俄罗斯和芬兰市场，荣耀位居1-10月市场份额前三；而在amazon“黑色星期五”活动中，荣耀在法国，德国，美国市场，均实现超越100%的增长。

未来的全球战略，赵明表示，当前行业在海外市场的发展有两种主流模式：一是靠低价低质冲击海外，占领市场，绝大部分都是以牺牲品牌、牺牲口碑甚至以牺牲未来的方式在冲量；二是一些国际成熟巨头，用步步为营的方式长线布局。“而这两种模式，都不适合荣耀。”赵明说，荣耀将聚焦品牌高地，覆盖人口大国，以美国、欧洲、俄罗斯、非洲、土耳其、印度、印尼等为重点区域，依托互联网轻资产模式，在全球手机市场成为“三年前五”的品牌；2020年，海外市场销售占比要达到50%。

同时赵明也提醒，要警惕在大的机会和激励政策下迷失自己，从而动作走形。追求增长，但更追求健康的增长。在全球市场打拼，要秉承战略自信，也要全面遵守当地的法律法规，尊重当地的文化。

值得注意的是，此前任正非已正式签发《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》文件，赵明认为这帮助荣耀吹响了征战全球的集结号。其中规定：荣耀品牌手机按销售台数提成，不同档位，不同型号的手机单台提成相同；一线组织按照销售台数直接获取奖金；只要在内、外合规的边界内达到目标，抢的粮食越多，分的奖金越多，13级都有可能拿到23级奖金，而华为23级奖金可达百万元左右。(张俊)

以下为赵明内部邮件全文：

迎接2018，战全球，守北坡，将荣耀的战旗插到全世界！

各位荣耀的兄弟姐妹，

2017年即将过去，感谢大家这一年富有创造力和开拓力的工作，我们不仅顺利完成年度目标，并且取得一系列令人瞩目的成绩，在此，我要向荣耀的每一位用户，每一位兄弟姐妹，每一位合作伙伴，表示深深的感谢！

所有的伟大，都源于一个勇敢的开始。回望过去4年，虽然面临重重挑战和激烈竞争，但荣耀从未踌躇。我们抱有一颗谦逊之心，但从未自我设限；我们尊重规则，但从不画地为牢，所以我们一直势如破竹，一路荣耀加冕。

整个2017年，手机行业都在低迷中前行，表面看似波澜不惊，实则蕴含变局。我们看到一些品牌在挣扎求生，一些品牌在触底下降，还有一些品牌跌宕起伏，上演惊险一幕。但对荣耀而言，2017年却是从容提速、不断精进、锁定胜局的一年。根据赛诺数据，1到11月，荣耀手机销量份额在中国互联网手机位居第一，销售额更是遥遥领先；11月中国整体市场销量数据，荣耀位居安卓阵营第一；而在备受关注的双十一战役，荣耀也以销售额超40.2亿元将行业第一收入囊中。

2017年，是荣耀有史以来发布新品最多的一年，也是我们技术沉淀厚积薄发的一年。每一次都是对行业的探索：凭借快人一步的荣耀V9，我们重新定义了旗舰机应有的性能水准；美得有声有色的荣耀9，更是让消费者对于美的追求充分释放；全屏实力的畅玩7X，让千元机拥有了旗舰机的使用体验。11月28日，在芯片、系统、拍照、屏幕、音频、续航等等领域的深厚积淀，汇集成了一款划时代的AI手机：荣耀V10。AI手机就是荣耀的下一个“破风”点，更是整个手机行业的“破局”点，具有里程碑意义。

2017这一年，荣耀的全球征程，我们以战略聚焦的方式深度耕耘，在核心市场取得突破性发展，并一步步构建面向未来的能力。在俄罗斯和芬兰市场，荣耀均获得1-10月市场份额前三的好成绩；而在amazon“黑色星期五”活动中，荣耀在法国，德国，美国市场，均实现超越100%的突破增长。

我们必须要以平常心面对成绩，但却要以虔诚之心面对口碑。在2017年，荣耀产品平均好评率达到98%，部分产品甚至达到100%，它不仅仅是个数字，每一份好评的背后，都站着一个对荣耀饱含期望与肯定的年轻人，我们万分珍视赢得的这些荣誉，因为它凝聚着所有荣耀人的努力和用户赋予我们的热爱。我们必须感谢集团和消费者BG领导和同仁对荣耀发展每一个关键节点的决策与扶持，以及2012实验室，海思，研发，供应链等部门的全力支持。荣耀的进步，是整个华为体系竞争力的充分体现。

谢谢你，爱荣耀。

2017年荣耀的发展超出市场预期，理性而言，这其实是一个水到渠成，意料之中的结果。因为荣耀的战略方向一直非常坚定，我们从不会在非战略目标上耗费资源，也从不羡慕和跟进任何战略计划之外的所谓风口。

从荣耀成长之初2014年的“有朋友就有未来”，到2015年的“笨鸟不等风”，2016年的“无惧风停”，再到2017年的“风物长宜放眼量”，荣耀展现了洞察力和预判力，每一步都很好地把握了手机行业发展的脉搏。而在被裹挟的市场洪流中，荣耀做到了心无旁骛，一直保持着难得的清醒与理性。荣耀始终坚持以创造用户价值为核心，以打造年轻人的科技潮品为使命，坚守品质、创新、服务的战略控制点，坚持互联网轻资产、线上线下融合、伙伴通的商业模式。

某种意义上说，战略自信和娴熟的操盘能力才是荣耀最大的成功，这也是我们面向未来最宝贵的资产。正是基于此，荣耀才得以夯实互联网手机第一品牌地位，荣耀AI技术才会领先行业半年，荣耀产品才会收获如此好的业绩和口碑，荣耀品牌才会赢得亿万消费者的喜爱与支持。

2017，我们对这个世界已充分了解。2018，我们要更猛烈的拥抱全球。

放眼未来，荣耀的战略非常清晰，那就是要构建海外内双引擎的发展模式。在刚刚过去的荣耀四周年庆典上，我们公布了全球战略：荣耀将聚焦品牌高地，覆盖人口大国，以美国、欧洲、俄罗斯、非洲、土耳其、印度、印尼等为重点区域，依托独有的互联网轻资产模式，在全球手机市场成为“三年前五”的品牌；2020年，海外市场销售占比要达到50%！

2018年，我们勇敢再出发，面对波澜壮阔的全球市场。

这绝不是一次从容的历程，在全球，我们不仅要面对竞争各异、格局各异的市场，还要面临跨文化沟通的挑战。用3年的时间，来完成别人10年甚至更长时间的战略布局，与此同时，国内市场的兄弟们也面临整个行业集中度越来越高，行业大盘下滑，竞争更加激烈的局势。在前方等待我们的，并不仅是铺满鲜花的大机会，更是压力重重的大挑战。

荣耀的全球化，正是荣耀的二次创业。

创业多艰，我们真正的挑战在于：如何在海外市场，开辟一条属于荣耀的、独树一帜的发展路径，而且赢得的是有态度、有价值、有品牌、有口碑的增长。

当前，行业在海外市场的发展有两种主流模式：一是靠低价低质冲击海外，占领市场，绝大部分都是以牺牲品牌、牺牲口碑甚至以牺牲未来的方式在冲量；二是一些国际成熟巨头，用步步为营的方式长线布局。这两种模式，都不适合荣耀。不同于其他品牌，荣耀在海外，要敢于以轻资产的互联网模式，以创新、品质、服务为战略控制点，做全球年轻人最喜爱的科技潮品。我们要联手全球范围内的合作伙伴，打通线下线上渠道，构建合作共赢的坚实生态。

这是一条从未有人走过的路，但荣耀需要趟出来。当前最迫切的，就是需要有一批有能力、有勇气的优秀人才，到最需要的地方去。

在此，我要特别感谢集团和消费者BG对荣耀全球战略的巨大支持。不仅明确全球双品牌战略，放手让荣耀发展，全球业务由荣耀业务部直接运营，在人力资源和激励机制上，更以前所未有的力度来支持荣耀。前不久，任总已正式签发《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》文件，帮助我们吹响了征战全球的集结号。这是导向冲锋，激励千军万马上战场，雄赳赳、气昂昂，跨过太平洋。

对于《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》，业界甚至比我们内部还要更激动。作为荣耀人，我们应该有更深刻、更正确的解读，通过激励机制的变革，才能促进荣耀体系能力的进化，催生更多的青年才俊脱颖而出，遍地英雄下夕烟，六亿神州尽尧舜。

市场从来不是规划出来的，而是打出来的。荣耀面向全球，面对的是千千万万真实的消费者，纸上谈兵无法攻城略地。只有那些真正在全球市场冲锋陷阵，立下赫赫战功的英雄，才会真正享受这份文件带来的红利，例如，一两位兄弟联手征战一个国家，取得实际的业绩，13级员工拿到23级奖金才有可能成为现实。论资排辈没有市场，一切要靠业绩说话，靠健康的业务发展说话。

2018年，是富有历史使命与里程碑意义的重要节点，我们要在全球打造品牌，在全世界建立共赢生态，压力前所未有。我们应牢记自己的使命与担当。越是热血沸腾的时候，越需要冷静。荣耀团队的每一人，都需要有一颗雄心的同时，还有一颗平常心，克制贪念，切忌浮躁。我们要警惕在大的机会和激励政策下迷失自己，从而动作走形。我们追求增长，但更追求健康的增长。在全球市场打拼，我们要秉承战略自信，也要全面遵守当地的法律法规，尊重当地的文化。我们要占据制高点，更要守住底线。

过去4年，我们曾不负众望，未来3年，我们更需使命必达。2018年，每个荣耀人都要有执着的信念，不念过往，不畏将来。

改变世界，而不是被世界改变，荣耀与使命，属于你我每一个人，新的一年，请小伙伴们和我一起冲锋陷阵，把荣耀的旗帜插遍世界每一个角落！

我们互相加油，一起战斗！

赵明

荣耀总裁

2017.12.28