评论:谁来整治苹果的市场霸凌 粉转黑或只在一念之间

原标题：谁来整治苹果的市场“霸凌”

来源：北京商报

新款手机发布后，旧手机就突然变卡了。因为“降速门”，苹果陷入新一轮全网黑，与之相伴，iPhoneX订单削减的消息此起彼伏。

表面看，苹果比许多公司“诚实”，有人怀疑系统升级变慢是有意为之，苹果大方承认：“是我干的，但我是为了大家好。”按照苹果的解释，公司确实有让旧iPhone变慢，但这是出于避免意外关机，延长iPhone寿命方面的考虑。

一边旧苹果手机变慢，一边新苹果手机销量下滑，苹果的这番好心很难不让人往歪了想。将电池老化与保护用户手机等理由关联起来的说法，或许是苹果心虚的谎言。蓄意营造“手机变慢而非电池变旧”的假象，令用户误以为“是时候换手机了”，而非“是时候换电池了”，从而诱使用户购买新iPhone，这样的思路似乎更符合现代商业逻辑。

电池的问题不是不能解决，但没有比换手机更容易的办法了。智能手机的设计者，常常故意使手机的按键、屏幕、耳机等配件的实际寿命短于物理性能所能达到的极限，同时抬高维修成本，然后每年推出新产品，就有足够的理由被称之为“史上最好”，让用户觉得修复还不如买新的划算。

这并不是苹果一家公司的套路。企业通过故意为产品设计有限的使用寿命，从而达到“计划报废”，以此攫取商业利润已不新鲜，早就成了“潜规则”。

只是产品足够好、市场足够大的苹果，对此套路更不屑于掩饰。凭借独一无二的产品属性和不断积累的用户黏性，在商品与用户之间，苹果渐渐形成了强势话语权，好像无论苹果做什么、怎么做，苹果的商品在市场中总是具有优越性。

目前苹果依旧是全球最顶尖的企业，它也是美国盈利能力最强的企业，自iPhone发布以来，苹果已售出了约13亿部iPhone，累计获得超过8000亿美元的营收。

优越性不会一直都在，更不会毫不费力的一直都在。从iPhone6S到iPhone7，苹果在中国市场乃至全球市场已经开始经历低迷期，对于普通用户来说，不选择更换新机源于iPhone新机在软硬件层面升级幅度有限，并不足以说服他们年年更换新品。

苹果也许有错，只不过还没有现成的商业法律可以限制苹果的做法，但苹果要承担“霸凌”市场、创新不足的后果。在越是严峻的市场压力之下，苹果的铤而走险越容易得不偿失。2016年，苹果在中国的市场份额有明显下降，被本土追击者盯到了进攻的机会，本土品牌的强势而上便是鲜活的例子。

市场在用自己的方法治理店大欺客。苹果变成一个熟练的独裁者，却不再是一个谦卑的创新者。苹果降低旧手机性能已经在美国引发两起果粉怒告侵权的案例，粉转黑，有时候只在一念之间。