新浪科技> 电信> 苹果让旧iPhone变慢引争议专题 > 正文

评论:谁来整治苹果的市场霸凌 粉转黑或只在一念之间

评论:谁来整治苹果的市场霸凌 粉转黑或只在一念之间
2017年12月28日 08:17 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：谁来整治苹果的市场“霸凌”

　　来源：北京商报

　　新款手机发布后，旧手机就突然变卡了。因为“降速门”，苹果陷入新一轮全网黑，与之相伴，iPhoneX订单削减的消息此起彼伏。

　　表面看，苹果比许多公司“诚实”，有人怀疑系统升级变慢是有意为之，苹果大方承认：“是我干的，但我是为了大家好。”按照苹果的解释，公司确实有让旧iPhone变慢，但这是出于避免意外关机，延长iPhone寿命方面的考虑。

　　一边旧苹果手机变慢，一边新苹果手机销量下滑，苹果的这番好心很难不让人往歪了想。将电池老化与保护用户手机等理由关联起来的说法，或许是苹果心虚的谎言。蓄意营造“手机变慢而非电池变旧”的假象，令用户误以为“是时候换手机了”，而非“是时候换电池了”，从而诱使用户购买新iPhone，这样的思路似乎更符合现代商业逻辑。

　　电池的问题不是不能解决，但没有比换手机更容易的办法了。智能手机的设计者，常常故意使手机的按键、屏幕、耳机等配件的实际寿命短于物理性能所能达到的极限，同时抬高维修成本，然后每年推出新产品，就有足够的理由被称之为“史上最好”，让用户觉得修复还不如买新的划算。

　　这并不是苹果一家公司的套路。企业通过故意为产品设计有限的使用寿命，从而达到“计划报废”，以此攫取商业利润已不新鲜，早就成了“潜规则”。

　　只是产品足够好、市场足够大的苹果，对此套路更不屑于掩饰。凭借独一无二的产品属性和不断积累的用户黏性，在商品与用户之间，苹果渐渐形成了强势话语权，好像无论苹果做什么、怎么做，苹果的商品在市场中总是具有优越性。

　　目前苹果依旧是全球最顶尖的企业，它也是美国盈利能力最强的企业，自iPhone发布以来，苹果已售出了约13亿部iPhone，累计获得超过8000亿美元的营收。

　　优越性不会一直都在，更不会毫不费力的一直都在。从iPhone6S到iPhone7，苹果在中国市场乃至全球市场已经开始经历低迷期，对于普通用户来说，不选择更换新机源于iPhone新机在软硬件层面升级幅度有限，并不足以说服他们年年更换新品。

　　苹果也许有错，只不过还没有现成的商业法律可以限制苹果的做法，但苹果要承担“霸凌”市场、创新不足的后果。在越是严峻的市场压力之下，苹果的铤而走险越容易得不偿失。2016年，苹果在中国的市场份额有明显下降，被本土追击者盯到了进攻的机会，本土品牌的强势而上便是鲜活的例子。

　　市场在用自己的方法治理店大欺客。苹果变成一个熟练的独裁者，却不再是一个谦卑的创新者。苹果降低旧手机性能已经在美国引发两起果粉怒告侵权的案例，粉转黑，有时候只在一念之间。

苹果iPhone库克
我要反馈
相关专题： 苹果让旧iPhone变慢引争议
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有