中国移动主要领导薪酬曝光！尚冰李跃工资竟然一样多

运营商世界网 张雪/文

日前，中国移动官网发布了一则新闻，引起了运营商世界网的关注。作为三大运营商中响当当的龙头，中国移动员工的薪资福利一直是外界关注的焦点，而领导层的薪资水平更是引人好奇，那么掌管年营收7000多亿公司的中国移动领导层一年能拿多少工资呢？

据运营商世界网了解，这则新闻主要公布了中国移动通信集团有限公司企业负责人2016年度的薪酬情况。值得一提的是，在应付薪酬方面中国移动董事长尚冰和中国移动总裁李跃的薪酬竟一样多！

消息显示，尚冰从2015年8月起开始担任中国移动董事长一职。在2016年度，其从中国移动获得的应付薪酬为72.89万元。同样，中国移动总裁李跃的薪酬也是72.89万元。

简单计算便可得知，中国移动最高层领导人的月工资仅仅只有6万多，而这也就是当下较火行业——证券发行专业人员的一个平均薪资水平。

不过，运营商世界网认为，尚冰和李跃的薪资水平还是比较符合国企高管的薪资标准的。有资料显示，中国两大煤企高管2016年的薪酬也在七十几万。

此外，对比于中国电信总经理杨杰的年薪为68.84万，中国联通董事长王晓初的年薪仅为57.37万，中国移动领导层的薪资也是领跑三大运营商的。但这也是无可厚非的事情，毕竟中国移动在去年取得的业绩也是有目共睹的。