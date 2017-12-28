印度富豪被亲哥哥打败：出售资产 退出移动业务

印度首富穆克什-安巴尼与兄弟阿尼尔-安巴尼

新浪美股讯 北京时间28日早间消息，据CNNMoney报道，印度亿万富豪阿尼尔-安巴尼（Anil Ambani）旗下信实电信（Reliance Telecom）周二宣布，将出售大部分资产，并退出移动业务，成为由他的亲哥哥、印度首富穆克什-安巴尼（Mukesh Ambani）一手掀起的电信价格战的最新牺牲品。

至此，印度豪门这出手足相残的闹剧终于暂时告一段落。

这对兄弟在2002年父亲去世后经过一场激烈的继承权大战分割了他留下的信实帝国，穆克什掌管集团旗下主营石油化工业务的信实工业有限公司和印度石化公司，而安尼尔则接手信实能源、信实电信和信实资本。

去年9月，穆克什成立了一家名为Reliance Jio的新的电信公司，推出全球最便宜的4G网络，1G流量仅收费50卢比（约合人民币5元），并承诺免费提供三个月的4G服务，后来又延长至六个月。在此期间，该公司吸引了超过1.5亿用户，并让包括信实电信在内的竞争对手陷入了生存困境。

信实电信此前曾对Reliance Jio挑起的这场价格战进行攻击，称该行业目前的危机要归咎于“免费供应、破坏性的定价和过度竞争。”

在周二宣布退出移动业务的声明中，阿尼尔-安巴尼再次提到“危机”一词，称这场危机“吞噬了很多人和很多公司。”

信实电信将出售其移动业务，以帮助偿还高达70亿美元的债务。该公司将要拍卖的资产包括高速宽带、超过4.3万个手机信号塔，以及在新德里、孟买、晨奈和加尔各答等城市的房地产。

该公司表示，此次出售预计将于明年3月完成，将使其负债降至10亿美元以下。