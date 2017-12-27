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董明珠为格力手机站台:不是说小米不好 我有的你没有

董明珠为格力手机站台:不是说小米不好 我有的你没有
2017年12月27日 17:29 新浪财经
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　　新浪财经讯 12月27日消息，知名财经博主曹山石在微博上称，董小姐现在站台夸格力手机：谁说我们手机没人要，现场就卖得很好，待机时间长，屏幕好、眼睛不易疲惫，与格力家电互联互通，不是说小米不好，我有的你们都没有，卖得过我吗？

　　五年前，格力和小米的掌门人同台领奖，语不惊人死不休的董明珠面对小米的挑衅，大胆设局，用十亿元对赌小米不可能在五年内在营业额上超越格力。

　　2018年马上就到了，这个赌局到了揭开锅盖的时候了。因为10亿元的赌注，也因为这两个企业所代表的不同行业，也包含了对未来中国的期许，所以格外引人注目。

　　五年前，小米的营业额大约是格力的七八分之一。而格力这几年来，大约增长了一倍，所以董明珠的自信不是骄傲，不是无由来的自满。但是截至2017年第三季度，小米的营业额已经无限接近格力电器。如果按照现在的增速不变，2018年小米营业额超越格力电器，应该不是什么特别大的悬念和惊喜。

　　所以，董明珠最近一次接受采访时对这个赌局略有悔意，改口说什么“钱不是很重要，大家都不会在意押注的十亿元是不是真的履约”。这话意味深长。谁赢谁输还是得有个结果，拭目以待。

董明珠格力小米
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