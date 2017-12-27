承认旧款iPhone会变慢 苹果公司在美面临8起集体诉讼

新浪科技讯 北京时间12月27日早间消息，近日，有人在网上指控苹果认为限制老款iPhone运行速度，而不对用户加以赔偿，苹果后来承认此事。为此，美国各联邦法院已受理八起诉讼。

这些在加利福尼亚州、纽约州和伊利诺斯州地区法院提起的集体诉讼，代表着美国全境数百万潜在的iPhone拥有者。

据以色列媒体报道，本周一在当地也出现了类似情况。

苹果公司没有回复媒体的置评要求。

12月18日，第三方机构Primate Labs分析披露，在对旧款iPhone机型进行性能测试时发现，“苹果公司在人为降低旧款iPhone性能，”更换电池后，iPhone运行速度明显加快。

本周四提交到旧金山法院的一份诉讼指出，“电池无法满足处理器速度所提出的需求，”但软件本身没有缺陷。

投诉书中写道，“苹果公司不想为所有受影响的iPhone提供免费电池更换，以弥补电池缺陷，而是试图掩盖事实。”

现在的问题是，在过去一年内，大多数用户可能会把应用程序崩溃和手机性能不佳归咎于处理器的老化问题，并选择购买一部新手机，而真正的原因却是电池电量不足，只要花很少的钱就能以旧换新。

该案的原告代表是律师杰夫瑞·法西奥（Jeffrey Fazio），他曾参与2013年的一起诉讼，代表原告与苹果达成了5300万美元的和解协议。

专门从事消费技术的波士顿大学法律教授罗瑞·范·罗（Rory Van Loo）说，“如果诉讼内容属实，消费者一旦了解了苹果产品升级的本质，那么，他们只需更换电池，而不是购买新的iPhone，苹果公司的行为就构成了误导或欺诈。”

但伯克利法律与技术中心的主任克里斯·胡夫纳格尔（Chris Hoofnagle）在一封电子邮件中说，这可能不是苹果的错。

胡夫纳格尔说，在产品老化问题上，“我们还未出台消费者保护规范。”以设备的安全漏洞为例，他指出，“合乎情理的做法可能包括将产品降级，甚至禁用。”

在一些诉讼中下，原告要求苹果公司支付损害赔偿金，但具体金额不明。有几起投诉要求法院下令禁止苹果公司在不通知用户的前提下限制iPhone手机的运行速度。（杨戈）