专访李楠：黄章归来将更进攻 魅蓝最高配或上2499元

魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁

新浪科技 张俊

创始人黄章回归、两次大规模架构调整、年度旗舰Pro7遭遇销量风波…2017年对即将迎来十五周年的魅族来说注定是不平凡的一年。

在第二次架构调整之后，魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁李楠接受了新浪科技等媒体的采访，聊到了魅族与魅蓝的关系、魅蓝今年的状况以及未来的战略。

李楠认为，长期来看，魅族与魅蓝两个品牌需要切割，但短期来看，也需要两个品牌互相配合。在第二次架构调整新设立配件和海外事业部之后，两个品牌的配合更为重要。比如渠道，魅族和魅蓝都需要配合配件事业部，做好品类以升级线下专卖店；再比如产品，黄章将会亲自把控两个品牌的产品定义和设计。

对于魅蓝，李楠透露今年魅蓝的销量基本与去年持平，进步则是处理好了跟高通的关系。2018年的魅蓝，首先芯片选择上将会是高通、联发科和三星三个平台都会有，风格上将会比今年更为进攻，“黄总做产品，我们信心很充足，我相信进攻性会足够。”同时他透露，未来魅蓝最高配的价位有可能会上探至2499元。

升级线下专卖店 明年线上是机会

今年2月，魅族创始人黄章宣布回归。而黄章回公司日常上班以后的重大决定之一，就是魅族要逐步做全国省代模式，打造相对封闭的线下销售体系。

不过在今年5月的架构调整之后，魅族和魅蓝单独成两个事业部，市场上也一度传出魅蓝要类似华为和荣耀实现渠道上也完全分开。

李楠则表示，长期来看，两个品牌切割没错，但短期来看，需要两个品牌互相配合更好。“明年魅蓝是否进一步分的更开，还要看市场状况和公司资源、能力。没有真正的优势之前，分得特别开还是有风险的。”

他透露，魅族和魅蓝目前在产品、渠道上的配合会更多。在产品上，黄章将亲自把控魅族和魅蓝的产品定义、设计，两个品牌的产品会有一定的区隔；在渠道上，魅蓝将与魅族、配件事业部一起升级现有的2000多家专卖店渠道。魅族和魅蓝的配件都会更精，但可能会引入第三方品牌进行补充。

在专卖店的升级上，李楠也阐释了自己的思路。

他认为，卖货已经不是现在线下零售的第一职能，线下门店需要用户提供话题和体验，否则进店的人流就会出现问题。“零售形态是用户如果有时间就想去溜达一趟，不一定是以买东西为目的去的。人流是更偏休闲娱乐或者跨境社交的关系，我周末下午闲着没事儿，吃了饭去溜达一趟。他们整个的行为和购买变成了一种体验。”李楠说，因此魅族专卖店的升级方向，首先要扩充品类，给用户更多的变化，吸引消费者在休闲时的同时实现购物。

不过李楠表示，明年线下渠道将迎来动荡或者转型的时期，线上渠道反而对魅族是个好机会。“2017年最让我遗憾的是618和双11出了问题，没有新品。”让李楠庆幸的是，尽管如此，魅蓝在双11双12没有新品的情况下，仍然打到了全平台国产品牌第四的战绩，双12魅蓝Note6的销量翻了十倍。因此2018年魅蓝将加强与京东和天猫苏宁的合作。

同时，李楠表示，魅蓝也正在补足此前薄弱的运营商渠道。

他认为，在新零售的出现以及消费人群行为方式的转移，对运营商的销售渠道也是一个打击。

以前的运营商有强大的零售渠道和超额补贴，不需要关注太多产品本身和品牌价值。但现在产品和品牌对消费者的重要性越来越强，因此魅蓝也正在利用自身的优势与运营商加强合作。

iPhone X才是真全面屏 魅族不会落后一年

在2017年中国智能手机行业的全面屏混战中，魅族是目前为止仍未推出全面屏的少数厂商之一。

李楠表示，2014年看到夏普Crystal的全面屏之后，也有考虑做不做，但当时的判断是这是个小众市场就没做，“我们确实判断失误。”但他强调，魅族在全面屏上肯定不会像双摄一样落后行业一年，“我觉得全面屏不是一次窗口，应该是N次窗口。其实我们也不算完全错过。”

对于目前的全面屏热潮，李楠认为智能手机行业实际上是经历了非全面屏、伪全面屏和真全面屏三波。

在他看来，iPhone X的确是全面屏，其采用了柔性OLED的COF工艺，再加上苹果的天线技术，将iPhoneX做到了四边框等宽并且非常窄的全面屏。“其它的那些所谓的18：9的全面屏跟iPhone X是两种东西，这个毫无疑问。今天实际上很多的18：9的全面屏连COF工艺都没有，这类的伪全面屏利用苹果炒作就很有问题了。”不过他也坦承，即使是伪全面屏，在做到上下边框比16：9的要窄很多，也算有所进步，在比较便宜的价格上提供伪全面屏，也算是一个相对合理的选择。

“想达成真正的全面屏，iPhone X无疑是一个标杆，这个标杆是用真的很贵的屏幕达成，iPhone X那块屏如果我们拿的话可能要用100美金。国产品牌真要做的话，价格到4000以上是肯定的，看明年是不是有机会能做出来。”李楠说。

2018年将更进攻 魅蓝最高配或上2499元

日前，魅族官方对外宣布了今年度业绩表现的数据预测：总体出货量接近2000万台，销售额超过200亿元，并保持了稳定的盈利。

虽然今年的出货量与去年的2200万台相比有所缩减，但魅族方面认为在整体下行的市场环境中，魅蓝与魅族两大品牌的新发布机型并不多，保住了出货量已经难能可贵。

李楠透露，今年魅蓝的销量与去年基本持平，但进步之处是签了高通，并且在抗住高通专利费用的同时，依然可以赚钱。

在处理器的选择上，此前魅族品牌已经宣布将全面告别联发科处理器，而魅蓝也已经今年8月推出的魅蓝Note6上使用了高通处理器。李楠表示，2018年的魅蓝，芯片选择上将会是高通、联发科和三星三个平台都会有。他认为，大众对联发科的认知还是存在偏差，用户的确会对联发科有一些意见，但是嘴上虽然这么说身体很诚实，魅蓝累计4500万的销量完全是靠联发科打出来的，“联发科真的有问题吗，其实没问题。其实只要是这个产品价格到位，性能可以而且又好用，用户还是爱买这个。”不过他坦言，真正有问题的是旗舰级产品，或者高价位产品，联发科的口碑确实遇到了巨大的挑战。但在小魅蓝上，联发科仍是最好的选择。

对于2018年的魅族，即将迎来成立十五周年纪念，届时黄章亲自打造的梦想机也将正式亮相。而李楠则期望魅族的2018年更具进攻性，“我们2016、2017年实际上是比较缺乏进攻性的两年，2016年实现扭亏，2017年是抗住高通，那么2018年我们是不是可以激进？我个人还是希望2018年激进。”

他透露，在黄章的亲自操刀下，明年魅蓝的产品也会更加激进。魅蓝最高配未来希望能冲击到2499元，但到底该定多高还未确定，目前正在与黄章商量。

“黄总做产品，如果不猛的话那简直，你想想他以前做过的东西，M8、M6狠不狠？所以说黄总的产品我们信心还是很充足的，我相信进攻性会足够。”